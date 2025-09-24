Người tiên phong đưa rong nho Việt Nam vươn ra thế giới

Hơn hai thập kỷ trước, khi nghề nuôi trồng rong nho còn là lĩnh vực mới mẻ tại Khánh Hòa, ít ai ngờ rằng sản phẩm này lại có thể vươn ra thị trường thế giới.

Công ty Rong nho Trí Tín, do ông Lê Bền sáng lập đã mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản Khánh Hòa bằng việc hình thành chuỗi sản xuất rong nho khép kín, áp dụng quy trình công nghệ cao và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

Đến nay, thương hiệu rong nho Trí Tín đã có chỗ đứng vững chắc trong nước; đồng thời xuất khẩu sang nhiều quốc gia, góp phần nâng tầm giá trị nông sản biển Việt Nam.

Bước khởi đầu gian khó

Ông Lê Bền chia sẻ, khi bắt tay vào khởi nghiệp, ông nhận thấy tiềm năng từ rong nho - một loại “rau xanh của biển” giàu dinh dưỡng, chứa nhiều khoáng chất, vitamin và có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Tuy nhiên, từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại là cả một hành trình dài đầy gian khó. Những năm đầu, công ty gặp vô vàn khó khăn về vốn, kỹ thuật nhân giống, công nghệ bảo quản.

Ông Lê Bền, Giám đốc Công ty Rong Nho Trí Tín, người tiên phong đưa sản phẩm rong nho Việt ra thị trường quốc tế. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Rong nho vốn là loài dễ hư hỏng, chỉ sau vài giờ thu hoạch là giảm chất lượng. Vì thế, bài toán lớn nhất là làm sao duy trì độ tươi ngon để có thể đưa ra thị trường xa hơn.

“Có những lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Nhưng với niềm tin vào giá trị của rong nho, tôi cùng anh em công nhân quyết tâm thử nghiệm nhiều phương pháp. Mỗi lần thất bại lại là một kinh nghiệm quý báu để tiếp tục tiến lên,” ông Bền nhớ lại.

Sau nhiều năm nỗ lực, ông Bền đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất và chế biến rong nho tách nước. Đây được xem là bước đột phá, giúp rong nho có thể bảo quản lâu dài, giữ trọn hương vị và dưỡng chất khi ngâm lại trong nước. Nhờ công nghệ này, rong nho Trí Tín mở rộng cánh cửa ra thị trường thế giới.

Dù gần 70 tuổi nhưng ông Lê Bền vẫn dành thời gian để nghiên cứu và tạo ra sản phẩm OCOP 5 sao. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Không dừng lại ở đó, ông Lê Bền còn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, châu Âu.

Tất cả các khâu từ nuôi trồng, thu hoạch đến chế biến, đóng gói đều được giám sát nghiêm ngặt, bảo đảm sản phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Thị trường xuất khẩu rộng mở

Đến nay, sản phẩm rong nho của công ty đã xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi năm, đơn vị cung ứng hàng trăm tấn rong nho chế biến cho các đối tác quốc tế.

Đặc biệt, sản phẩm của Trí Tín có mặt thường xuyên tại hệ thống siêu thị lớn ở Nhật Bản và Hàn Quốc-những thị trường vốn nổi tiếng khắt khe về chất lượng thực phẩm.

Không chỉ tập trung sản xuất, ông Lê Bền còn chú trọng liên kết với nông dân trong việc nuôi trồng rong nho theo hướng bền vững.

Lô hàng rong nho Trí Tín đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường quốc tế. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Hàng trăm hộ dân ven biển ở Khánh Hòa đã có thêm nguồn thu nhập nhờ tham gia chuỗi cung ứng của Công ty Trí Tín. Doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, giống nuôi và cam kết bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sản phẩm rong nho Trí Tín là sản phẩm đầu tiên trong tỉnh được cấp OCOP 5 sao năm 2023, đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu rong biển của tỉnh.

Câu chuyện từ nghiên cứu đến sản xuất và xuất khẩu của ông Lê Bền thể hiện khát vọng vươn lên, đóng góp cho ngành kinh tế biển; đồng thời mở ra một hướng phát triển mới cho nông nghiệp hiện đại của Việt Nam./.

