Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên

Chính phủ ban hành Nghị định số 294/2025/NĐ-CP quy định Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.

Nghị định quy định chi tiết Điều 26, Điều 27 Luật Tư pháp người chưa thành niên về Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên; Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Công an; phân công trách nhiệm, mối quan hệ công tác, hoạt động của Hội đồng và Cơ quan thường trực để thực hiện nhiệm vụ về công tác tư pháp người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Thành phần của Hội đồng

Theo quy định, Hội đồng gồm có: Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và các Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến tư pháp người chưa thành niên; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc hoạt động công tác xã hội và công bố danh sách người làm công tác xã hội, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Hướng dẫn công tác thống kê, thông tin, báo cáo kết quả công tác tư pháp người chưa thành niên và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thường trực

Cơ quan thường trực có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

Đồng thời, cơ quan thường trực có nhiệm vụ phối hợp với thành viên Hội đồng triển khai nhiệm vụ được Hội đồng phân công và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác tư pháp người chưa thành niên.

Cơ quan thường trực phối hợp với thành viên Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng; báo cáo Chính phủ về hoạt động của Hội đồng định kỳ hằng năm.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

Nghị định nêu rõ Hội đồng hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề trọng tâm trong công tác tư pháp người chưa thành niên, đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tham gia Hội đồng.

Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm để bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp.

Hội đồng phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thống nhất chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin giải quyết công việc được pháp luật quy định.

Thành viên Hội đồng có thể huy động đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức mình quản lý hoặc nguồn lực hợp pháp theo quy định pháp luật để tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026./.

Quốc hội thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên Luật Tư pháp người chưa thành niên có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; bảo đảm việc xử lý người chưa thành niên phù hợp với độ tuổi, khả năng nhận thức...