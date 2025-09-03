Nhìn lại khoảnh khắc A80: Những cánh thép tung bay trên bầu trời Tổ quốc

Những khoảnh khắc trực thăng, máy bay vận tải Casa và tiêm kích SU-30MK2 từ ngày luyện tập đến màn trình diễn trên bầu trời quảng trường Ba Đình lịch sử đã đem lại sự phấn khích vô cùng lớn cho người dân.

Những ngày đổ mồ hôi trên thao trường

Nhiệm vụ A80 của lực lượng Không quân Việt Nam có 9 tốp bay với 30 máy bay gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 thực hiện bài bay biểu diễn chào mừng. Các máy bay này sẽ sử dụng 3 sân bay để cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Trong khi các cán bộ kỹ thuật, thợ máy bận bịu "chăm sóc những chú chim sắt" thì rất nhiều phi công cũng tích cực chuẩn bị cho những chuyến bay luyện tập hàng ngày.

Bay biểu diễn đòi hỏi mỗi máy bay phải giữ được đúng cự ly tốc độ ở độ cao thấp, do đó các phi công sẽ cần thao tác chính xác trong suốt hành trình để vừa đảm bảo an toàn vừa tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt.

Trước và sau mỗi lần bay, những "chú chim sắt" sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Khoảnh khắc tự hào trên bầu trời hòa bình Tổ quốc

Màn biểu diễn của Khối Không quân bay chào mừng mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình gồm 5 loại máy bay tham gia gồm trực thăng Mi, vận tải CACA, Su-30MK2, L39NG và Yak-130.

Biên đội trực thăng Mi-17/Mi-171/Mi-172, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào ca Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Các máy bay này thuộc biên chế của Quân chủng Phòng không - Không quân với sự tham gia của các phi đội tinh nhuệ từ các trung đoàn bay chủ chốt như Trung đoàn 916, 917 và 930. Biên đội trực thăng Mi bay biểu diễn kéo cờ theo đội hình 1-3-3-3.

Tiếp đến là máy bay CASA C-295, máy bay này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, bao gồm vận tải quân sự, đổ bộ đường không và tuần thám biển. Được biết đến là vận tải cơ chiến thuật lớn nhất của không quân Việt Nam, uy lực thực sự của C-295 không nằm ở các loại vũ khí hỏa lực như tên lửa hay bom, mà ở những thông số kỹ thuật ấn tượng, được phát triển để tối ưu hóa cho các hoạt động hậu cần

Góp mặt trên bầu trời hòa bình Thủ đô là màn trình diễn của Máy bay L-39NG. Với công nghệ tiên tiến và khả năng đa nhiệm, máy bay L-39NG, được trang bị động cơ FJ44-4M, không chỉ là một "lớp học trên không" mà còn sẵn sàng tham gia chiến đấu với khả năng treo 5 loại vũ khí. Loại máy bay này đã lần đầu tiên xuất hiện trong một nhiệm vụ, thực hiện bay biên đội 4 chiếc theo đội hình bậc thang.

Bên cạnh đó, máy bay Yak-130, một cường kích hạng nhẹ kiêm máy bay huấn luyện chiến đấu do tập đoàn Yakovlev (Nga) sản xuất, đóng vai trò như một cầu nối quan trọng.

Với khả năng mô phỏng tính năng bay của nhiều dòng tiêm kích hiện đại, Yak-130 giúp phi công tiến gần hơn tới việc làm chủ các chiến đấu cơ thế hệ mới. Điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam thực hiện hợp luyện đội hình 6 chiếc Yak-130 cho một nhiệm vụ lớn như A80, con số này gấp đôi so với dịp kỷ niệm A50 hồi tháng 4.

Và tâm điểm của đội hình bay chào mừng là "Hổ mang chúa" Su-30MK2. Đây là lần đầu tiên Không quân Việt Nam triển khai kế hoạch bay biểu diễn với đội hình biên đội 5 chiếc Su-30MK2. Sự xuất hiện của loại tiêm kích đa năng, hạng nặng này là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh và bản lĩnh của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Trong ánh nắng mùa Thu lịch sử, hàng triệu con mắt, hàng triệu trái tim hướng về ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có màn trình diễn các máy bay chiến đấu thể hiện uy lực trên bầu trời cùng tiếng hò reo, vui mừng của người dân-những âm thanh của đất nước hòa bình./.