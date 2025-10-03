Phát động chương trình xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc lá

Ngày 3/10, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động chương trình Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ I, năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và thân thiện.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá, việc tổ chức Bảng xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc là hoạt động đúng với chủ trương phát triển của toàn ngành. Bảng xếp hạng lần đầu tiên tổ chức sẽ là một phong trào tích cực, là điểm nhấn du lịch xanh bền vững.

Mục tiêu của chương trình nhằm tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh những khách sạn tiêu biểu đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc. Qua đó tạo động lực cho toàn ngành cùng hưởng ứng. Về lâu dài, chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh-sạch-đẹp.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa cho biết chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, bảng xếp hạng còn khẳng định quyền được sống trong môi trường trong lành, không có khói thuốc của mọi công dân; khuyến khích những người hút thuốc giảm hoặc bỏ thói quen, đồng thời tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước khi lựa chọn Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình nhằm tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh những khách sạn tiêu biểu đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối tượng tham gia chương trình là các khách sạn 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Hồ sơ đăng ký gồm phiếu tham gia, bảng tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm, bản cam kết và các tài liệu minh chứng.

Ban Tổ chức đã ban hành thể lệ và bảng tiêu chí chấm điểm. Theo đó, khách sạn được đánh giá trên thang điểm 100, gồm các nhóm tiêu chí: Tuân thủ pháp luật và quy định cấm hút thuốc; cơ sở vật chất và bố trí khu vực không khói thuốc; công tác tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng; cơ chế quản lý và giám sát; các sáng kiến, mô hình hay trong duy trì môi trường không thuốc lá; phản hồi và mức độ hài lòng của du khách. Việc xét chọn được tiến hành công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiêu chí, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia y tế.

Các khách sạn được xếp hạng sẽ nhận quyết định chứng nhận, biển công nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” năm 2025 và được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa, Cục Du lịch Quốc gia, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng như nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đây là cơ hội để các khách sạn khẳng định uy tín, thương hiệu, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cả nước hiện có gần 15.000 khách sạn, trong đó, hơn 2.000 khách sạn đạt chuẩn 3 sao trở lên. Đây là tiềm năng lớn để ngành du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, đón dòng du khách quốc tế đến Việt Nam. Việc nhiều khách sạn chủ động hưởng ứng và tham gia bảng xếp hạng sẽ góp phần nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu, tạo dấu ấn riêng cho khách sạn Việt Nam, đồng thời gắn kết với thương hiệu du lịch xanh quốc gia./.

