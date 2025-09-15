Phát hiện đột phá mới về dấu vết sự sống trên sao Hỏa

Nghiên cứu phân tích về mẫu lõi đá bùn tại hẻm núi Sapphire, được tàu thăm dò Perseverance của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thu thập vào tháng 7/2024, đã cung cấp bằng chứng mới đầy hứa hẹn trong hành trình tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự hiện diện của các khoáng chất trong các mẫu lõi đá bùn và cấu trúc bề mặt gắn liền với hoạt động của vi sinh vật trên Trái Đất.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng các phản ứng hóa học phi sinh học cũng có thể tạo ra các dấu hiệu tương tự.

Ông Sean Duffy - Giám đốc NASA, khẳng định kết quả phân tích này là bước đột phá mới nhất mà giới khoa học từng đạt được trong việc nhận diện dấu vết của sự sống cổ đại trên sao Hỏa, giúp mở ra những hiểu biết sâu rộng hơn về hành tinh Đỏ.

Cũng theo ông Duffy, NASA cam kết duy trì thực hiện Khoa học Chuẩn vàng ( Gold Standard Science) trong khi tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa con người đặt chân lên sao Hỏa.

Mẫu lõi đá bùn nói trên được khoan từ một tảng đá có tên gọi Chevaya Falls, nằm trong khu vực Neretva Vallis, một nhánh sông cổ rộng khoảng 400m từng chảy vào hồ ở miệng núi lửa Jezero.

Ngay sau khi khoan, tàu thăm dò Perseverance đã niêm phong mẫu vật để đưa về Trái Đất để tiến hành những xét nghiệm chuyên sâu hơn các thiết bị tích hợp trên tàu./.

