Phát triển Đất Mũi thành đô thị sinh thái, hiện đại ở cực Nam Tổ quốc

Ngày 26-27/8, Đảng bộ xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm ''Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Phát triển'' nhằm khai thác lợi thế, phát triển Đất Mũi thành đô thị sinh thái, hiện đại ở cực Nam của Tổ quốc.

Đại hội đã chỉ định Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 thành viên. Đồng chí Kiều Minh Tiếng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đất Mũi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Là xã xa nhất của tỉnh Cà Mau và có vị trí khá đặc biệt khi có 3 mặt giáp biển, Đảng bộ xã Đất Mũi xác định rõ phát triển kinh tế đô thị là vấn đề ưu tiên hàng đầu nhằm xây dựng xã (nhất là khu trung tâm) trở thành đô thị sinh thái, hiện đại; chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển.

Đặc biệt, xã định hướng đầu tư khai thác biển bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ gắn với phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá và giữ vững quốc phòng, an ninh trên biển; phát triển có chọn lọc nghề nuôi biển ở những khu vực phù hợp.

Xã phối hợp khai thác hiệu quả Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai kết hợp với quy hoạch phát triển đô thị và dịch vụ; phát triển du lịch, khai thác giá trị cảnh quan, lịch sử, sinh thái đặc thù gắn với bảo tồn tài nguyên và bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Đảng bộ xã quan tâm quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu nuôi trồng thủy sản bền vững (tôm, cua, nghêu, sò, óc len...); liên kết, phát triển thêm diện tích nuôi tôm sinh thái đạt chứng nhận quốc tế, xây dựng chuỗi giá trị chế biến thủy sản sạch.

Xã tranh thủ, kịp thời triển khai có hiệu quả các nguồn vốn phát triển sản xuất; đẩy mạnh vận động người dân tận dụng tối đa, có hiệu quả diện tích mặt nước dưới tán rừng để phát triển các loài thủy sản trên cùng diện tích; tiếp tục triển khai thực hiện mô hình nuôi tôm hai giai đoạn được đánh giá hiệu quả...

Đại hội thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời xác định 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ mới, xã xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10%/năm, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều mới) giảm 1-1,5%/năm, thu hút trên 2,5 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm du lịch...

Đảng bộ xã Đất Mũi tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số; tập trung xây dựng nông thôn mới hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững, tiến tới hình thành đô thị hiện đại, sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...

Với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Đất Mũi kêu gọi cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng, quyết tâm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, tồn tại, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, sớm đưa xã Đất Mũi trở thành đô thị sinh thái, hiện đại./.

