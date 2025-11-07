Phiên họp Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới tự do hóa trong khu vực

Từ ngày 5 đến ngày 11/11, Bộ Tài chính và Ban Thư ký ASEAN đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN (CCS 111) tại Khánh Hòa, Việt Nam.

Với sự góp mặt của khoảng 160 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên và Ban Thư ký, phiên họp một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN trong việc kiến tạo một thị trường dịch vụ liên thông, năng động và đầy tính cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Diễn đàn là nơi đưa ra những định hướng chiến lược, thúc đẩy tự do hóa dịch vụ, mở đường cho sự phát triển bền vững và bao trùm của Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Gỡ bỏ rào cản di chuyển thể nhân

Phiên họp được tổ chức với hai nội dung chính. Từ ngày 5-7/11, CCS 111 tập trung vào các cuộc họp của nhóm chuyên môn. Theo đó, các chuyên gia từ Hội đồng Kiến trúc sư (AAC), các nhóm điều phối hành nghề kế toán (ACPACC), kỹ sư (ACPECC), khảo sát (ACACS), nha khoa (AJCCD), điều dưỡng (AJCCN), khám chữa bệnh (AJCCM), cùng với Nhóm dịch vụ chuyên môn (BSSWG), Nhóm dịch vụ y tế (HSSWG) và Nhóm dịch vụ logistics-vận tải (LTSSWG) cùng nhau thảo luận. Mục tiêu xuyên suốt của các cuộc họp này là đẩy mạnh việc thừa nhận lẫn nhau đối với các ngành nghề trong từng lĩnh vực giữa các quốc gia thành viên thông qua các Hiệp định Thừa nhận lẫn nhau (MRAs).

Cùng với đó, các nhóm chuyên môn cũng tập trung thúc đẩy các điều kiện thuận lợi cho việc hành nghề trong mỗi lĩnh vực trong khu vực ASEAN. Điều này không chỉ giúp các chuyên gia dễ dàng tiếp cận thị trường lao động các nước thành viên mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và thu hút đầu tư.

Nội dung thứ hai của CCS 111 là Phiên họp tổng thể, diễn ra từ ngày 7-11/11. Tại đây, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả đạt được từ các cuộc họp nhóm chuyên môn đồng thời đi sâu vào thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), như dự thảo Nghị định thư sửa đổi ATISA; Xác định số lượng ngành/phân ngành dịch vụ áp dụng nguyên tắc “ratchet” (cơ chế chỉ tiến không lùi); Nguyên tắc chuyển đổi biểu cam kết trong Danh mục các biện pháp không tương thích (Danh mục NCM); Xây dựng công tác triển khai các nội dung của khuôn khổ tạo thuận lợi trong ASEAN (ASFF); Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân. Ngoài ra, Phiên họp tổng thể cũng có thảo luận các hoạt động, sáng kiến ưu tiên nhằm thúc đẩy kinh tế dịch vụ của khu vực ASEAN sau năm 2025.

Tại Phiên họp tổng thể, Tiến sỹ Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kinh tế ngành, Bộ Tài chính đặc biệt gửi lời chúc mừng đến đại diện Timo-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN. Ông Chu Đức Lam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Ông Lam nhấn mạnh các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, viễn thông, vận tải-logistics, du lịch, y tế, giáo dục, dịch vụ môi trường và kinh tế số đang vận hành như 'động cơ kép' - vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa làm bệ đỡ cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. (Ảnh: BTC)

"Hội nhập dịch vụ trong ASEAN đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN năng động, cạnh tranh và có tính kết nối sâu hơn," ông Lam khẳng định.

Theo ông Lam, các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, viễn thông, vận tải-logistics, du lịch, y tế, giáo dục, dịch vụ môi trường và kinh tế số đang vận hành như 'động cơ kép' - vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa làm bệ đỡ cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Do đó, ông cũng bày tỏ kỳ vọng các thảo luận trong khuôn khổ CCS đều hướng đến một điểm chung là thực thi hiệu quả, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn kỹ thuật, cải thiện khả năng dự báo, giảm các rào cản cho doanh nghiệp và xây dựng các công cụ hỗ trợ triển khai nhằm bảo đảm kết quả đi vào cuộc sống.

“Phiên họp lần này tiếp nối kết quả của các kỳ CCS trước, tiếp tục theo dõi, rà soát tiến độ và tinh chỉnh cách tiếp cận để phù hợp với thực tiễn. Chúng ta đang đi tiếp trên một con đường đã được hoạch định với các kết quả rõ ràng và cơ chế giám sát cụ thể” ông Chu Đức Lam nói.

Đẩy hợp tác và đổi mới hội nhập trong ASEAN

Trong tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), hội nhập dịch vụ là một trong những trụ cột quan trọng nhằm tạo thị trường dịch vụ liên thông, cạnh tranh và có khả năng thích ứng cao. Trong tiến trình này, CCS đã và đang thể hiện rõ vai trò điều phối, dẫn dắt và định hình cấu trúc hợp tác dịch vụ trong khu vực ASEAN và các đối tác bên ngoài.

Theo đó, các đại biểu cũng thảo luận sâu rộng về công tác triển khai các nội dung của Khuôn khổ tạo thuận lợi trong ASEAN (ASFF) và Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP). Đây là những công cụ pháp lý quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục, minh bạch hóa chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của các chuyên gia và người lao động có tay nghề cao trong khu vực. Các hoạt động và sáng kiến ưu tiên nhằm thúc đẩy kinh tế dịch vụ của khu vực ASEAN sau năm 2025 cũng là một nội dung được đặc biệt quan tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bao trùm.

Mục tiêu chung của Phiên họp CCS 111 là hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực ASEAN, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà cung ứng dịch vụ tại các quốc gia thành viên hoạt động thuận lợi, hiệu quả với việc gỡ bỏ các rào cản, giảm thiểu rủi ro chính sách, minh bạch các thủ tục hành chính, hướng tới thủ tục gọn nhẹ, di chuyển thể nhân thuận tiện hơn.

Các đại biểu cũng thảo luận sâu rộng về công tác triển khai các nội dung của Khuôn khổ tạo thuận lợi trong ASEAN (ASFF) và Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân. (Ảnh: BTC)

Với tinh thần đồng thuận vượt qua những rào cản do mức độ phát triển dịch vụ khác nhau giữa các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các nước thành viên đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Nhiều hiệp định quan trọng ( như Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA), Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP), Khuôn khổ tạo thuận lợi dịch vụ trong ASEAN (ASFF)…) đã được ký kết. Những kết quả này đã góp phần tăng cường thương mại và đầu tư nội khối, thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực, tạo việc làm chất lượng và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Sau phiên họp, Ban Thư ký ASEAN và các nước thành viên sẽ thông qua báo cáo kết quả triển khai các phiên họp.

Về phía Việt Nam, với vai trò là cơ quan đầu mối - Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách phù hợp để có những cơ chế tài chính thiết thực trong việc triển khai hiệu quả các sáng kiến, ý tưởng trong hội nhập dịch vụ của ASEAN trong thời gian tới.

Thông qua CCS 111, đại diện Bộ Tài chính cho biết Việt Nam cam kết tiếp tục chung tay cùng ASEAN thúc đẩy nền tảng số một cửa, đơn giản hóa MRAs (các tiêu chí ghi nhận chuyên môn của các quốc gia về các lĩnh vực) và định vị việc áp dụng các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn vào việc đổi mới dịch vụ trong ASEAN như động lực mới cho khu vực dịch vụ./.

Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (Coordinating Committee on Services-CCS) là một trong những cơ quan chuyên môn của ASEAN có vai trò tạo dựng các sáng kiến, xây dựng các công cụ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại dịch vụ giữa các nước trong khu vực ASEAN, góp phần củng cố và tăng cường Cộng đồng kinh tế ASEAN. Đến nay, CCS đã họp 110 phiên - Mỗi phiên họp CCS bao gồm các cuộc họp của các nhóm họp chuyên ngành và Phiên tổng thể CCS. Việt Nam đều có các đại diện tham gia các phiên họp nhóm và phiên họp tổng thể. Tại các phiên họp, đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây là cơ quan chủ trì cùng sự phối hợp của các Bộ, ngành tham gia các nhóm họp chuyên môn.

