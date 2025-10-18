Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa

Sáng 18/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ nhất (2025 - 2030) với chủ đề “Phát huy truyền thống thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030."

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự, chỉ đạo Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm cao và khát vọng lớn, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cũ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành việc làm thường xuyên và thiết thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân, tập thể. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Từ ngày 1/7/2025, sau khi hai địa phương hợp nhất, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng và nguồn lực được tăng cường mạnh mẽ, tạo luồng sinh khí mới, có sức lan tỏa sâu rộng cho các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những bước đột phá quan trọng.

Thành phố Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số suốt hơn 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước và đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 29 ngày 17/11/2022 của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu khu vực phía Bắc...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước, cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và nhiệt liệt chúc mừng hơn 250 điển hình tiên tiến về dự Đại hội này.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển với tư duy đột phá, đổi mới toàn diện, tạo bước chuyển mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.

Phó Chủ tịch nước nhận định, thành phố Hải Phòng hôm nay được thành lập từ việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã trở thành một đô thị có quy mô dân số hơn 4,6 triệu người, diện tích gần 3.200 km², đứng thứ tư cả nước về dân số và thứ ba về quy mô kinh tế.

Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, hàng đầu cả nước, có sức lan tỏa khu vực và quốc tế; trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ - một đô thị cảng biển hiện đại, văn minh, mang tầm quốc tế, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ thành phố Hải Phòng xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những giai đoạn tiếp theo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; trong đó công tác thi đua khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn chặt với quá trình phát triển của thành phố.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Các cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước; lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hướng vào giải quyết các điểm nghẽn, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, tập trung vào ba trụ cột phát triển: công nghiệp - cảng biển - du lịch, dịch vụ.

Đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, con người Hải Phòng văn minh, năng động, hiện đại.

"Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực để mọi người đều thấy gần gũi và hào hứng tham gia; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hằng ngày để ai cũng có thể tham gia thực hiện. Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho nhân dân và cho địa phương," Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, thành phố sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong hành động, để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực; khẳng định vững chắc vị thế của Hải Phòng là động lực phát triển quan trọng của khu vực và cả nước.

Dịp này, thành phố Hải Phòng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 5 tập thể được tặng thưởng Huân chương, gồm: Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, và 4 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

47 tập thể và 82 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, 51 doanh nghiệp tiêu biểu và hộ gia đình có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng./.

