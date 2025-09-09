Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn Quốc hội bang Oregon của Hoa Kỳ

Chiều 9/9, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Đoàn Quốc hội bang Oregon Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam do Hạ nghị sỹ bang Oregon Daniel Lộc Nguyễn làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đón Đoàn Quốc hội bang Oregon, hoan nghênh Đoàn thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong đường lối đối ngoại đó, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu, đánh giá cao những thành tựu hợp tác song phương trong hơn 30 năm qua, nổi bật nhất là khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được xác lập từ năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, trong đó chính trị-ngoại giao và kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là nền tảng và động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương, duy trì thường xuyên các chuyến thăm của nghị sỹ Quốc hội và các Ủy ban Quốc hội hai nước.

Hạ nghị sỹ Daniel Lộc Nguyễn (giữa) phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, đánh giá cao vị trí, vai trò của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đóng góp ngày càng quan trọng của cộng đồng vào sự phát triển của quan hệ và hợp tác song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị trong thời gian tới, Hạ nghị sỹ Daniel Lộc Nguyễn và các thành viên trong Đoàn tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tăng cường trao đổi các đoàn nghị sỹ và Ủy ban Quốc hội hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo; đề nghị bang Oregon tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, phát triển nền kinh tế xanh và hợp tác giữa các trường đại học hai nước.

Hạ nghị sỹ Daniel Lộc Nguyễn bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải dành thời gian tiếp Đoàn, thông tin về những kết quả tích cực và thực chất sau 10 triển khai Sáng kiến Việt Nam-Oregon giữa Chính quyền bang Oregon và Bộ Ngoại giao Việt Nam năm 2015 và Thỏa thuận hợp tác giữa Chính quyền bang Oregon và Bộ Công thương năm 2022, nhân các chuyến thăm của Thống đốc bang đến Việt Nam.

Hạ nghị sỹ Lộc Nguyễn bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước đã có nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhất trí cao với các đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội, Hạ nghị sỹ Daniel Lộc Nguyễn khẳng định cam kết của cá nhân cũng như các nghị sỹ bang và đại diện các doanh nghiệp bang Oregon sẽ nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ nói chung và bang Oregon nói riêng; mong muốn quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định, lâu dài và ngày càng mang tính chiến lược trong thời gian tới./.

