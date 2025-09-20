Phở Festival 2025 tại Singapore: 'Sứ giả văn hóa’ xúc tiến đầu tư-thương mại song phương

Ngày 19/9, Ban tổ chức Vietnam Phở Festival 2025 chính thức công bố các thông tin chi tiết về chương trình sẽ diễn ra tại Singapore trong hai ngày 18 và 19/10/2025 tại Our Tampines Hub, Singapore.

Vietnam Phở Festival 2025 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam - Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định ý nghĩa thời sự và tầm vóc đặc biệt của chương trình. Với thông điệp “Phở – Enjoying together, growing together”, sự kiện mong muốn giới thiệu phở Việt Nam như một “sứ giả văn hóa”, góp phần gắn kết cộng đồng, thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Theo Ban tổ chức, hoạt động nổi bật của lễ hội là phục vụ phở Việt Nam “chính hiệu” do các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu trực tiếp chế biến. Tham gia chương trình là đội ngũ bếp trưởng của các khách sạn 5 sao và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Ngoài phở, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống khác, tạo nên “bản hòa ca ẩm thực” đậm bản sắc Việt.

Sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 dự kiến thu hút các đầu bếp nổi tiếng tham gia. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Lễ hội cũng bố trí không gian triển lãm hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam; khu trải nghiệm áo dài, áo bà ba, nón lá; cùng hoạt động trình diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp giao lưu hiện đại và tiết mục nghệ thuật của Singapore. Qua đó, công chúng có thêm trải nghiệm về văn hóa và con người Việt Nam.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Việt Nam - Singapore 2025 vào sáng 18/10, ngay sau lễ khai mạc. Diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 150 doanh nghiệp hai nước tham gia, thảo luận về các xu hướng hợp tác mới trong công nghiệp chế biến, logistics xanh, du lịch, xuất nhập khẩu nông sản, chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, đồng Trưởng Ban chỉ đạo lễ hội nhấn mạnh: phở không chỉ là món ăn dân dã mà còn là đại sứ văn hóa, mang trong mình câu chuyện về lịch sử, kinh tế, tình người và khát vọng phát triển. Vietnam Phở Festival là cầu nối để lan tỏa giá trị này, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cùng với lễ hội, Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi “Đi tìm người nấu Phở ngon 2025”. Năm nay, 28 thí sinh từ mọi miền đất nước đã tranh tài ở vòng chung kết, trải qua phần thi nấu nước dùng xuyên đêm để ban giám khảo chấm vào sáng 19/10. Năm đầu bếp xuất sắc nhất được vinh danh với giải Hoa hồi vàng và sẽ tham gia giao lưu tại Singapore.

Ban tổ chức trao giải Cuộc thi “Đi tìm người nấu Phở ngon 2025” trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Vietnam Phở Festival khởi nguồn từ Ngày của Phở 12/12 do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2017, trở thành sự kiện quảng bá văn hóa ẩm thực thường niên. Sau dấu ấn tại Nhật Bản (2023) và Hàn Quốc (2024), điểm đến năm 2025 là Singapore – trung tâm giao thương của khu vực, hứa hẹn tiếp tục lan tỏa thương hiệu phở Việt và hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế./.