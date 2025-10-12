Phó Thủ tướng: Lâm Đồng cần phát huy 4 lợi thế lịch sử để thu hút đầu tư

Sáng 12/10, tại Nhà hát Dalat Opera House (phường Xuân Hương-Đà Lạt), Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế.”

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng còn có sự tham gia của gần 750 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, lãnh đạo một số tỉnh, thành và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong cả nước.

Hội nghị là dịp để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, định hướng chiến lược và dự án trọng điểm năm 2025 và giai đoạn 2025-2030.

Đặc biệt, sự kiện còn công bố chiến lược phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, đô thị thông minh và tạo không gian đối thoại, kết nối, kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn Lâm Đồng. Qua đó khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Lâm Đồng đang có một cơ hội phát triển lịch sử với 4 trụ cột thế mạnh gồm tiềm năng về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản dồi dào, năng lượng tái tạo đa dạng. Trên nền tảng đó, Lâm Đồng cần mời gọi, trải thảm, tạo điều kiện cho và năng động, sáng tạo kêu gọi các nhà đầu tư đến địa phương.

Đặc biệt, tỉnh cần đầu tư cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển tạo sự kết nối giữa các nội vùng của địa phương; đồng thời kiến tạo một nền hành chính chuyên nghiệp, đồng hành, lắng nghe cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án, khơi thông nguồn lực của nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham quan khu trưng bày công nghệ số trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về các tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư tại Lâm Đồng. Từ đó đưa ra các quyết định sáng suốt, lựa chọn đầu tư theo các xu thế phát triển của đất nước và 4 trụ cột tiềm năng của Lâm Đồng trên tinh thần minh bạch, chấp hành các quy định của pháp luật để tạo ra sự phát triển bền vững cho địa phương.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đến nay toàn tỉnh có hơn 33.000 doanh nghiệp còn pháp nhân với tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỷ đồng. Năm 2025, trên địa bàn có 72 dự án “sạch” hội tụ đầy đủ các yếu tố pháp lý, sẵn sàng chờ nhà đầu tư triển khai thực hiện.

Trong số đó, lĩnh vực khu đô thị, khu dân cư có 25 dự án; du lịch 3 dự án; lĩnh vực công nghiệp, năng lượng có 12 dự án; nông, lâm nghiệp 5 dự án; cấp thoát nước, xử lý chất thải có 11 dự án; hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp 7 dự án; y tế-giáo dục 6 dự án; thương mại-dịch vụ 3 dự án.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bổ sung pháp lý và quy hoạch 300 dự án đang xây dựng dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, với quan điểm thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh, địa phương đặt ra phương châm hành động “Doanh nghiệp cần, chính quyền có; doanh nghiệp khó, có chính quyền.”

Qua đó, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin và triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ kịp thời nhằm kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng trao quyết định chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 8 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với 11 doanh nghiệp trên 5 lĩnh vực trụ cột của địa phương như: năng lượng xanh, chuyển đổi số, công nghiệp chế biến khoáng sản... Dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng tôn vinh 80 doanh nhân tiêu biểu của địa phương nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10./.

Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng năng động Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển kinh tế, hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống đến 2030, trở thành tỉnh phát triển khá và khu vực năng động.