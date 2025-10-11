Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng năng động

Ngày 11/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã bế mạc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trình bày báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình 6 nhóm ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội.

Có 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội tặng hoa, chia tay các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghỉ công tác, không tái cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2025-2030 khoảng 10-10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700-7.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5-7,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35-40% GRDP.

Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,75; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 74-75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; đạt 32 giường bệnh/10.000 dân, đạt tỷ lệ 11 bác sỹ/10.000 dân.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46,2%; cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu về môi trường đạt khoảng 98%.

Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên...

Đảng bộ tỉnh định hướng đột phá phát triển và dự án trọng điểm gồm huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng gắn với xây dựng, phát triển đô thị mới, khu dân cư tập trung, các tổ hợp về du lịch, dịch vụ mang tầm khu vực và quốc tế; phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng dữ liệu ngành, địa phương; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, rào cản, nhất là về quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để khơi thông, giải phóng, phát huy nguồn lực, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để thu hút tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, có năng lực và kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh.

Tỉnh đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc; trọng dụng người tài, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá phát triển, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: Thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam; Tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây-Liên Khương đoạn Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương (CT27); Cao tốc Nha Trang-Liên Khương, Cao tốc Gia Nghĩa-Phan Thiết; Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành; Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27, Quốc lộ 28, Quốc lộ 55, tuyến đường động lực Gia Nghĩa-Bảo Lâm; Trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng; Một số dự án hồ thủy lợi lớn; đê, kè ứng phó biến đổi khí hậu; Các dự án trên địa bàn tỉnh phục vụ thực hiện Dự án đường ven biển quốc gia; Các dự án: Nhà máy điện BOT Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2; kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Các dự án trong nhiệm kỳ thu hút đầu tư gồm các Tổ hợp nhà máy tuyển bô-xít và chế biến Alumin, nhôm và các sản phẩm từ nhôm; các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi; Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh, Khu công nghệ cao tỉnh; Trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn; dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; dự án Cảng hàng không Phan Thiết; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư thứ cấp tại các Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Phú Bình, Nhân Cơ 2; Các khu đô thị, khu du lịch, thương mại có quy mô lớn.

Các giải pháp chủ yếu Đảng bộ tỉnh đặt ra trong nhiệm kỳ gồm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính để phát triển nhanh, bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn; huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh hoàn thiện, đồng bộ hệ thống quy hoạch; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lâm Đồng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 45 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng tổ chức chia tay 37 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghỉ công tác, không tái cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phấn đấu xây dựng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 1 có 94 Ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng gồm 24 người, trong đó ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.