"Cởi trói" cho doanh nghiệp, Lâm Đồng hướng tới nền kinh tế năng động

Với diện tích lớn nhất cả nước, Lâm Đồng hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo chính quyền địa phương phải tăng cường đồng hành cùng các doanh nghiệp trong tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Đồng thời, thu hút thêm nhà đầu tư mới có tiềm lực gia nhập thị trường, từ đó tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Xã Tân Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tân Thành, Thuận Quý và Tân Thuận. Với tiềm năng và lợi thế nhiều danh lam thắng cảnh, bãi biển đẹp, Tân Thành là một trong những địa phương ven biển thu hút nhiều dự án đầu tư của tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Tuy nhiên, các dự án đầu tư vẫn còn những khó khăn, vướng mắc đòi hỏi chính quyền vào cuộc, đồng hành để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Khu vực ven biển xã Tân Thành (Lâm Đồng) thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ bãi biển đẹp và hoang sơ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, đến tháng 9/2025, trên địa bàn xã có 76 dự án đầu tư, phần lớn là các dự án du lịch; trong đó có 23 dự án đang hoạt động; 53 dự án đang xây dựng, dự án đang trong quá trình đền bù... Qua rà soát tình hình triển khai cho thấy có 26 dự án chậm triển khai.

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, cho biết ngoài nguyên nhân chủ quan do các dự án thiếu tiềm lực, không quyết tâm đầu tư, đầu tư cầm chừng, chờ cơ hội sang nhượng, chuyển nhượng... thì còn có nguyên nhân khách quan khác như: một số dự án có một số diện tích chưa thực hiện xong thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vướng thỏa thuận bồi thường và bàn giao mặt bằng, vướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Liên quan đến những khó khăn vướng mắc, đại diện Khu du lịch Huy Hoàng (thôn Kê Gà, xã Tân Thành) chia sẻ, vị trí dự án là nơi bà con ngư dân thường xuyên tập kết tàu thuyền, dựng lều tập trung làm mất cảnh quan bãi biển, đặc biệt là rác thải làm mất vệ sinh nghiêm trọng. Doanh nghiệp kiến nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn tình trạng nói trên.

Trước mắt là quyết liệt tuyên truyền và có hình thức chế tài, đối với việc dựng lều trại phải có thiết kế chung đồng bộ; trước mắt vừa đảm bảo đời sống bà con đồng thời cũng đảm bảo cảnh quan phục vụ du lịch tại địa phương.

Tuy nhiên, về lâu dài đề nghị chính quyền địa phương nên bố trí ở vị trí khác, vì điểm tập kết tàu thuyền cũng là điểm mua bán giao thương (chợ cá), không phù hợp cho du lịch.

“Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành phối hợp với Công ty sớm thực hiện việc cắm mốc, bảo vệ mốc giới và khu đất thực hiện dự án; tạo điều kiện để dự án kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại địa phương,” đại diện Khu du lịch Honey Beach (thôn Kê Gà) đề xuất.

Còn đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Việt Pháp kiến nghị, dự án mở rộng khu du lịch đã được triển khai nhiều năm nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, gây chậm trễ tiến độ, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh của công ty với các đối tác.

Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ và sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án mở rộng Khu du lịch Việt Pháp để có thể khởi công xây dựng và sớm đưa vào khai thác.

Ngoài ra, nhiều dự án tại Tân Thành kiến nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ven biển; xây dựng kè ngăn xâm thực bảo vệ bờ biển; nhiều tuyến đường hư hỏng nặng kiềm hãm phát triển du lịch; phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng đủ yêu cầu, xe chạy không theo lịch như phổ biến.

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, cho biết thời gian qua, lãnh đạo xã thường xuyên tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh khi vận hành chính quyền 2 cấp.

Lãnh đạo xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có hướng xử lý tốt nhất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động. Qua rà soát, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết và tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra thực tế việc triển khai, đầu tư xây dựng các dự án và sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, trong thời gian tới dự kiến nhiều dự án lớn sẽ được triển khai trên địa bàn như: Dự án Tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và tâm linh Tà Cú-Bưng Thị-Sông Phan; dự án Đường ĐT.719; nâng cấp đường Hòn Giồ-Thuận Quý.

Do đó, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là “bệ đỡ” quan trọng để Tân Thành khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiến đến là một trong những nền kinh tế du lịch trọng điểm của tỉnh.

Quyết liệt gỡ vướng từ tỉnh

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết địa phương sau hợp nhất có nhiều dư địa để thu hút đầu tư các dự án lớn về du lịch, khoáng sản… do đó, nếu không tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động đầu tư thì đó là một sự lãng phí rất lớn, đây là trách nhiệm của chính quyền.

Có những dự án bị vướng hàng chục năm vẫn chưa giải quyết được, điều này không chỉ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong đầu tư mà còn làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại Lâm Đồng hiện có 2.934 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 235 dự án FDI, tổng vốn đầu tư là 224.282 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực địa, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án khu vực ven biển. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Riêng tại khu vực ven biển của tỉnh, đến tháng 9/2025 có 1.630 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng; trong đó 1.281 dự án đầu tư đã khai thác, vận hành và hoạt động kinh doanh, chiếm tỷ lệ 78,28%; có 54 dự án đầu tư đang triển khai xây dựng, chiếm tỷ lệ 8,59%; có 295 dự án đầu tư chưa triển khai, chiếm tỷ lệ 13,13%.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quá trình làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, hầu hết ý kiến đều tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc về gia hạn tiến độ dự án, khó khăn trong thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng giá đất, vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất, khai thác khoáng sản, dự án du lịch vướng các dự án khác, chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Các doanh nghiệp cho rằng bên cạnh tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận đất đai, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thì chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh cũng cần được cải thiện nhiều hơn.

Việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh quan tâm hơn nữa. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục nỗ lực trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, thu hút thêm nhà đầu tư mới có tiềm lực gia nhập thị trường. Từ đó tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn có trọng tâm trọng điểm, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung kiểm tra, rà soát về thời hạn sử dụng đất; tập trung vào các khu vực đã đầy đủ cơ sở hạ tầng, vị trí thuận lợi, hiệu quả cho đầu tư và có thể triển khai dự án được, để xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, các sở, ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng và có trách nhiệm trong việc thẩm định dự án đầu tư và đánh giá năng lực nhà đầu tư, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với những dự án đầu tư không còn khả năng thực hiện, kéo dài tiến độ mà không có lý do chính đáng, sử dụng đất không hiệu quả hoặc để hoang hóa trong thời gian dài thì Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tránh gây lãng phí tài nguyên và góp phần tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư có năng lực triển khai.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết qua đánh giá toàn diện các dự án hiện nay thì bên cạnh thuận lợi cũng gặp phải rất nhiều việc khó, dự án nào cũng có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Các nhà đầu tư, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là chú trọng giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ; sớm đưa các dự án vào hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Nếu quyết tâm thì sẽ làm được, không phải cứ thấy việc khó là không làm mà đòi hỏi phải quyết tâm rất cao. Do đó, tất cả các sở, ngành phải thấy trách nhiệm của mình trong việc tháo gỡ khó khăn này và sẽ cùng phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với các vấn đề vướng mắc thuộc sở, ngành nào giải quyết thì đơn vị đó phải về nghiên cứu giải quyết ngay,” ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Với vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống giao thông trọng điểm liên vùng đã đưa vào hoạt động như: quốc lộ 1A, đường sắt Bắc-Nam, đường bộ cao tốc Bắc- Nam, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, Cảng hàng không Phan Thiết đang dần hoàn thiện, đường sắt tốc độ cao đang được xây dựng và nhiều hạ tầng khu công nghiệp đã hoàn thiện… Lâm Đồng hiện là một trong những tỉnh thu hút nhiều dự án đầu tư nhất cả nước.

Việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không những sớm đưa các dự án đi vào khai thác hiệu quả mà còn hướng Lâm Đồng đến một trong những nền kinh tế hàng đầu, năng động nhất cả nước./.

