Chính quyền 2 cấp ở Lâm Đồng: Nhiều cách làm tiện lợi, gần dân, vì dân

Sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ người dân một cách nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi hơn.

Nhiều địa phương đã và đang triển khai các mô hình hay, cách làm sáng tạo, không chỉ góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí mà còn nâng cao sự hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính nhà nước.

Mô hình “Thứ 3, thứ 5 không hẹn”

Vì đang đi công tác xa nhà nhưng cần hoàn thiện hồ sơ công việc cá nhân nên sáng thứ 3 đầu tháng 10/2025, anh Bạch Bá Lực, ở thôn Thuận An, xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng để làm thủ tục chứng thực bản sao một số loại giấy tờ.

Tưởng sẽ phải chờ đợi lâu hoặc quay lại vào hôm sau, anh Lực bất ngờ khi hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và hoàn tất chỉ sau chưa đầy một giờ.

“Tôi không nghĩ là lại nhanh vậy. Hỏi ra mới biết địa phương đang triển khai mô hình “Thứ 3, thứ 5 không hẹn”. Lần đầu tiên đi làm thủ tục hành chính mà cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng đến thế. Những cải tiến như thế này là điều người dân mong mỏi từ lâu,” anh Lực vui vẻ chia sẻ.

Mô hình “Thứ 3,5 không hẹn” được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Đó là một trong nhiều câu chuyện tích cực kể từ khi Ủy ban nhân dân xã Sơn Mỹ triển khai thí điểm mô hình “Thứ 3, thứ 5 không hẹn” trong giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, bắt đầu từ ngày 4/9.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Mỹ, mô hình được áp dụng vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. Trong các ngày này, khi công dân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, hồ sơ sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày, với tổng thời gian từ tiếp nhận đến trả kết quả tối đa không quá 2 giờ.

Các thủ tục hành chính áp dụng mô hình gồm cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký kết hôn; đăng ký khai tử; chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

Ông Trần Văn Nhật, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mỹ cho biết mô hình này nhằm mục tiêu giảm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất, tăng sự hài lòng với dịch vụ công.

“Công chức bộ phận “một cửa” sẽ kiểm tra hồ sơ ngay khi tiếp nhận, nếu đầy đủ, đúng theo quy định sẽ chuyển hồ sơ qua bộ phận xử lý ngay. Mặc dù vào những ngày triển khai mô hình, khối lượng công việc có tăng nhưng bù lại người dân hài lòng, mọi thứ diễn ra trơn tru. Chúng tôi cũng thấy vui vì phục vụ người dân hiệu quả hơn,” ông Nhật khẳng định.

Sau hơn 1 tháng triển khai thí điểm, mô hình đã tiếp nhận và giải quyết gần 300 hồ sơ trong danh mục thực hiện, mang lại hài lòng cho người dân. Mô hình được kỳ vọng là bước chuyển mạnh mẽ trong công cuộc cải cách hành chính ở địa phương; không chỉ góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch mà còn thể hiện tinh thần lắng nghe và hành động vì nhân dân của chính quyền xã Sơn Mỹ.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mỹ, sau thời gian thí điểm đến 31/12/2025, xã sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá để hoàn thiện và đề xuất triển khai ở một số thủ tục hành chính khác hoặc triển khai thêm ngày không hẹn nhằm mang lại sự tiện lợi rõ rệt cho người dân; thể hiện tinh thần cải cách hành chính quyết liệt, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

“Túi hồ sơ tiện lợi”- sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, từ ngày 15/8, Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đã thí điểm sáng kiến “Túi hồ sơ tiện lợi” và Tổ hỗ trợ dịch vụ công trên địa bàn phường.

Các địa phương đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Thực hiện sáng kiến “Túi hồ sơ tiện lợi”, khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, công dân được phát miễn phí một túi hồ sơ để đựng các loại giấy tờ liên quan.

Túi có in logo biểu tượng Tháp nước và cải cách hành chính, mặt trước túi có ghi thông tin họ và tên người yêu cầu; tên thủ tục hành chính đã đăng ký; địa chỉ trụ sở làm việc, số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Phục vụ hành chính công và mã QR liên kết với Trang thông tin điện tử của phường.

Các cá nhân, tổ chức sẽ được hướng dẫn cụ thể cách sử dụng túi hồ sơ; cách thức kiểm tra thông tin trên giấy tờ, liên hệ khi có kiến nghị, phản ánh; tra cứu danh mục thủ tục hành chính số được cấu hình lên Trang thông tin điện tử của phường và truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà, hạn chế việc di chuyển đến cơ quan hành chính.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết cho biết việc trả kết quả thủ tục hành chính trong "Túi hồ sơ tiện lợi" không làm phát sinh chi phí của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sáng kiến nhằm hướng tới sự thân thiện, hài lòng giữa người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là bước đi quan trọng để địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số.

Hiện mô hình sáng kiến “Túi hồ sơ tiện lợi” đang được triển khai đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch và đăng ký kinh doanh. Sau gần 2 tháng, sáng kiến đang mang lại sự hài lòng và đồng thuận của người dân; tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ.

Ông Lê Văn Lộc, Tổ dân phố 5, phường Phan Thiết chia sẻ: “Túi hồ sơ được thiết kế gọn gàng, có ghi rõ thủ tục, thông tin liên hệ. Tôi thấy rất tiện lợi, giúp tôi dễ dàng lưu giữ giấy tờ, tránh thất lạc.”

Còn ông Bùi Trãi, Tổ dân phố 13, phường Phan Thiết cho biết, túi được phát miễn phí, thiết kế đẹp và hữu ích. Nhờ đó, người dân thuận tiện hơn khi tra cứu thông tin và phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng.

Song song với đó, phường Phan Thiết còn thành lập Tổ hỗ trợ dịch vụ công nhằm hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, đăng ký chữ ký số, tạo tài khoản định danh điện tử, tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt các ứng dụng số phục vụ giao dịch hành chính.

“Trên cơ sở ý kiến góp ý của người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tiến hành hoàn thiện và nâng cấp "Túi hồ sơ tiện lợi". Chẳng hạn như bổ sung một số tiện ích để phục vụ người dân tốt hơn, hoặc mở rộng áp dụng đối với tất cả thủ tục hành chính do thẩm quyền Ủy ban nhân dân phường giải quyết”, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết cho biết thêm.

Những mô hình, sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính tại Lâm Đồng thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Khi người dân thực sự hài lòng với chất lượng phục vụ, đó là thước đo khẳng định hiệu quả của công tác cải cách hành chính và niềm tin vào bộ máy chính quyền các cấp./.