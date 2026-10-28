Quảng Ninh đôn đốc loạt nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu tăng trưởng

Ngày 28/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 về công tác của các Ban chỉ đạo: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phát triển kinh tế tư nhân; Phát triển kinh tế nhà nước và Liên ngành về an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từ nay đến cuối năm 2026, các ban chỉ đạo phải chủ động xây dựng giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, tăng cường phối hợp, không để công việc chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động của các ban chỉ đạo với mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; trong đó, tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với phát triển kinh tế nhà nước, cần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực, tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Những tháng cuối năm, hoạt động thương mại tăng cao, do vậy, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm; chủ động xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát phù hợp với diễn biến thị trường; chú trọng phối hợp giữa các lực lượng thực thi công vụ, mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Cơ quan chức năng đấu tranh, phòng ngừa với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. (Ảnh minh họa: Nguyên Linh/TTXVN)

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường.

Về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chợ, siêu thị, cơ sở dịch vụ ăn uống và các địa điểm cung cấp suất ăn tập thể; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu các ban chỉ đạo và cơ quan thường trực tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp liên ngành và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Kết quả triển khai phải được theo dõi, đánh giá cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện thực chất, hiệu quả.

Theo Sở Công Thương Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được triển khai gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các địa bàn, tuyến vận chuyển và nhóm hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao.

Nhờ đó, việc phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng các hành vi gian lận thương mại được thực hiện hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định pháp luật được kết hợp đồng bộ với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững ổn định thị trường.

Giai đoạn này, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh.

Đến tháng 10/2026, thành phố có 2.815 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 93,8% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký 40.025 tỷ đồng. Các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được duy trì.



Quảng Ninh ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng bền vững Thành phố không chỉ chú trọng thu hút các dự án mới mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.