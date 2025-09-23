Quảng Ninh, Thanh Hóa hoàn tất công tác phòng, chống, ứng phó siêu bão Rasaga

Ngày 23/9, chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống bão số 9- Ragasa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, phải hoàn tất công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 9 trước 17h ngày 24/9.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng phương án tại chỗ theo mô hình chính quyền 2 cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không được chủ quan, lơ là; huy động mọi nguồn lực, tài lực, vật lực, phương tiện để phòng chống bão, bảo vệ tuyệt đối người và tài sản của nhân dân, không để mất tài sản của người dân khi di dời phòng, chống bão.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu chịu trách nhiệm phòng, chống bão tại địa phương mình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức di chuyển, di dời người dân ở những nơi ở không đảm bảo an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em, phụ nữ về nơi ở an toàn để tránh trú bão; xây dựng phương án, khái toán kinh phí, huy động phương tiện, máy móc, trang thiết bị để ứng phó với bão số 9.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 390 tàu du lịch, tàu nhà hàng. Dự kiến, đến chiều ngày 23/9 có 300 chuyến tàu chở 8.394 khách tham quan vào bờ; có 60 tàu lưu trú nghỉ đêm với 1.594 khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long sẽ vào bờ dự kiến vào trưa ngày 24/9 hoặc sớm hơn nếu có lệnh.

Trước đó, ngày 22/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 3418/UBND-TC yêu cầu các sở, ngành và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai ngay các phương án phòng chống bão từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trong đó, triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với siêu bão số 9; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các hình thái thời tiết nguy hiểm; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Các lực lượng kiểm tra, vận động nhân dân chèo chống tàu thuyền phòng chống bão số 9. (Ảnh: TTXVN phát)

Các sở ngành, địa phương, đơn vị phân công, bố trí lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống tại địa bàn, tại các khu vực có nguy cơ cao (do thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiều cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, địa phương là đại biểu dự Đại hội).

Các xã, phường, đặc khu (đặc biệt các địa phương ven biển) thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão và tuyên truyền tốt việc phòng, chống bão; khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, đê điều, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chặt tỉa cây xanh, kiểm soát phương tiện giao thông khi có mưa bão...

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp theo dõi bão, chỉ đạo hồ chứa nước, kêu gọi tàu cá về nơi an toàn.

Sở Xây dựng kiểm tra công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, sẵn sàng cấm biển khi cần thiết.

Sở Công Thương đảm bảo an toàn sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu. Lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn; Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24, báo cáo kịp thời về tỉnh để xử lý, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (Ragasa), chính quyền đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã khẩn trương kích hoạt phương án phòng chống bão ở cấp độ cao nhất.

Mọi lực lượng chức năng đã được huy động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cơ sở hạ tầng, với trọng tâm là sơ tán tàu thuyền và gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Theo thông tin từ ông Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, đến trưa 23/9, toàn bộ tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn đặc khu đã được liên lạc, thông tin kịp thời về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 9 và di chuyển vào nơi neo đậu an toàn.

Riêng tại khu vực cảng Cái Rồng, đã có 251 tàu thuyền các loại về neo đậu, tránh trú bão; trong đó, 49 tàu cá của các tỉnh ngoài; 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản được các hộ gia đình chằng buộc, gia cố và cam kết với chính quyền địa phương di chuyển toàn bộ người lên bờ trước 12 giờ ngày 24/9/2025.

Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, triển khai phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Đặc biệt, tập trung bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn và kiểm soát chặt chẽ các khu vực nguy hiểm; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để lên kế hoạch, phương án di dời người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; kích hoạt các tổ công tác tại các đảo để lên phương án, chủ động các biện pháp phòng, chống nếu bão đổ bộ.

Các lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện neo đậu tại khu tránh trú bão cảng Cái Rồng (Đặc khu Vân Đồn). (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo các lực lượng kích hoạt phương án ứng phó bão cấp độ cao nhất, rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các khu vực xung yếu, công trình trọng điểm và khu dân cư ven biển; đồng thời, triển khai các lực lượng quân sự, biên phòng, công an, ban quản lý dịch vụ công ích trực tiếp đi kiểm tra, rà soát trên biển; tuyên truyền, vận động người dân gia cố lồng bè, giàn hàu, neo đậu tàu thuyền về điểm tránh trú theo quy định.

Ngoài các khu vực trên biển, hiện nay, lực lượng chức năng của đặc khu Vân Đồn cũng tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống thoát nước; rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời hộ dân ở vùng xung yếu, ven biển đến nơi an toàn khi có lệnh sơ tán.

Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền, cập nhật liên tục tình hình bão trên hệ thống thông tin chính thống, các trang mạng xã hội của địa phương để cập nhật tình hình và kịp thời ứng phó với bão số 9.

Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với bão

Ngày 23/9, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết cùng với việc theo dõi, cập nhật diễn biến bão Ragasa, các đài thông tin báo bão thường xuyên kêu gọi, hướng dẫn phương tiện còn hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cũng duy trì 2 tàu tuần tra cùng 42 cán bộ, chiến sĩ thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Thanh Hóa hiện có 302 phương tiện nghề cá với 1.762 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó, có 167 phương tiện với 814 lao động hoạt động trên vùng biển Thanh Hóa, sẽ cập bờ trong ngày; 46 phương tiện, 418 lao động hoạt động hoạt động trên ngư trường các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; còn lại là các phương tiện đang hoạt động trên ngư trường các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Ninh.

Các phương tiện đang hoạt động trên đã nắm được thông tin về bão Ragasa, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

Với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng", các địa phương trong tỉnh đang tích cực huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên để ứng phó với bão Ragasa.

Để bảo đảm tiến độ thu hoạch, các địa phương trong tỉnh phối hợp, linh hoạt điều chuyển máy thu hoạch lúa từ các xã, phường chưa có lúa chín hoặc diện tích lúa chín còn ít sang nơi có diện tích lúa chín nhiều. Hiện các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ thu mùa đạt 52.500 ha/110.635,7 ha (đạt 47,5%).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ nối với tâm siêu bão nâng trục dần lên phía Bắc với hoạt động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên cao, từ đêm 24/9 đến hết ngày 27/9 khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; với tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phổ biến: 100-200 mm, có nơi trên 200 mm; khu vực đồng bằng ven từ 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100 mm/3h) cho khu vực vùng núi Thanh Hóa trong ngày 26, 27/9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Từ đêm ngày 24/9 trên vùng biển Thanh Hóa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ sáng sớm 25/9 khu vực đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa bao gồm các điểm dự báo: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Chính, Nghi Sơn và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển ngoài khơi sóng biển cao từ 1,5-2,5m./.

Cảnh báo tránh chủ quan, bị động trong phòng chống bão số 9 Các địa phương tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo để tránh tư tưởng chủ quan, bị động khi có sự cố để xảy ra các thiệt hại nghiêm trọng.