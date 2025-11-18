Quy định thủ tục về cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Chính phủ ban hành Nghị định số 297/2025/NĐ-CP quy định thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh-cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự-cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Hồ sơ thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính

Nghị định 297/2025/NĐ-CP quy định hồ sơ thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính gồm:

Tờ khai điện tử. Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an hoặc văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.

Nghị định quy định người nộp hồ sơ là người đại diện hợp pháp sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức, hộ kinh doanh hoặc cá nhân để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn), lựa chọn mục “Thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” để kê khai, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí theo quy định.

Quy định về tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được liên thông từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia qua Phần mềm dịch vụ công liên thông sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được đồng bộ về Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Công dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hồ sơ được đồng bộ sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an để xử lý hồ sơ. Cơ quan Công an xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trên Hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Bộ Công an. Kết quả cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được đồng bộ về Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an đồng bộ về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy trình cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và trả kết quả cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để đồng bộ về Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke không quá 16 ngày

Nghị định nêu rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke không quá 16 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ và thanh toán phí theo quy định.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính như sau:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không quá 3 ngày làm việc;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quá 3 ngày làm việc;

- Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong thời gian 1 giờ trước khi kết thúc giờ hành chính trong ngày làm việc thì thời hạn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông quy định tại Nghị định này được tính từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.

Đối với hồ sơ nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, Phần mềm dịch vụ công liên thông phản hồi tự động cho Cổng Dịch vụ công quốc gia để thông báo cho tổ chức, cá nhân ghi nhận việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và tự động phân tách, chuyển hồ sơ sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Trong vòng 2 giờ làm việc kể từ khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia phản hồi cho tổ chức, cá nhân, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính có thông báo với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa để xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại Bộ phận Một cửa thông báo về việc tiếp nhận chính thức và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 8 giờ làm việc kể từ khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp nhận hồ sơ; trong đó, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ trong 1 lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác.

Việc thông báo được gửi đến tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua tin nhắn SMS tự động của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi thông báo hoặc theo thời hạn quy định của pháp luật chuyên ngành, nếu tổ chức, cá nhân không hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Kết thúc thời hạn trả kết quả mà chưa có kết quả, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính gửi thư xin lỗi, ghi rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả, gửi cho người nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá 01 lần.

Giải quyết hồ sơ liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định ở trên, các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và chuyển kết quả về Cổng Dịch vụ công quốc gia ngay sau khi cấp để thực hiện thủ tục tiếp theo.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gửi thông báo qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS để thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ và thực hiện bổ sung hồ sơ.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Sau khi nhận được kết quả điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chuyển đến từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và chuyển kết quả về Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngay sau khi cấp để thực hiện thủ tục tiếp theo.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi thông báo qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tin nhắn SMS để thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tin nhắn SMS để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ và thực hiện bổ sung hồ sơ.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tin nhắn SMS.

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Sau khi nhận được kết quả điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chuyển đến từ Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thẩm định hồ sơ, thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có trách nhiệm cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hoặc không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke gửi thông báo qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tin nhắn SMS để thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tin nhắn SMS để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ và thực hiện bổ sung hồ sơ.

Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tin nhắn SMS.

Phương thức nộp lệ phí

Nghị định quy định người nộp hồ sơ thanh toán lệ phí của hồ sơ đăng ký thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại thời điểm nộp hồ sơ theo thông báo trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tin nhắn SMS theo các phương thức sau:

- Chuyển vào tài khoản thụ hưởng của cơ quan có thẩm quyền.

- Trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các nền tảng thanh toán hợp lệ khác.

Lệ phí đăng ký thực hiện nhóm thủ tục hành chính không được hoàn trả cho người nộp trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp Giấy phép.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 17/11/2025./.

