Ra mắt sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình"

Ngày 10/8, lễ khai mạc Triển lãm và ra mắt 2 cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình-Thành phố của chúng ta” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Sự kiện lần này là kết quả của một hành trình sáng tác công phu và đầy tâm huyết của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, người dấn thân, lặng lẽ nhưng bền bỉ để chụp lại những khoảnh khắc chân thực về con người Việt Nam giữa dòng chảy lịch sử và đời sống đô thị hôm nay.

Trong đó, cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” được nhiếp ảnh gia Nguyễn Á thực hiện trong nhiều tháng, ghi lại hình ảnh của các chiến sỹ trong quá trình tập luyện và tham gia lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Cuốn sách là những thước phim tư liệu quý giá, khắc họa sự tham gia đầy trách nhiệm của những cán bộ, chiến sỹ trong hành trình A50 đầy cảm xúc, ấn tượng.

Chia sẻ về quá trình thực hiện cuốn sách này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cho biết, anh đã trải qua một khoảng thời gian tác nghiệp rất khó khăn, cực nhọc, nhiều khi anh phải thức trắng đêm, hoặc ngủ ngoài đường… chỉ để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt chương trình, ghi lại những hình ảnh lịch sử đầy sống động, những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của dân tộc.

Anh đã đi, đã chạy qua các nẻo đường cùng các đội diễu binh, diễu hành để ghi lại những khung hình độc đáo, cố gắng hết sức để không bỏ lỡ những hình ảnh mang khí thế anh hùng của một thế hệ tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông đã để lại….

Đối với cuốn sách “Thành phố hòa bình-Thành phố của chúng ta,” nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, nên anh rất yêu mảnh đất này, vì thế, anh đã đi nhiều, gặp nhiều, chụp nhiều hình ảnh về thành phố.

Hơn 50 câu chuyện được anh đưa vào cuốn sách lần này không chỉ là những bức ảnh, mà là sự sống, là tinh hoa của mảnh đất Thành phố Hồ Chí Minh được anh lưu giữ qua các tác phẩm ảnh chất lượng, đưa người xem đến một góc nhìn khác về Thành phố Hồ Chí Minh - không chỉ là đô thị sầm uất, mà còn là một thành phố sống động, hài hòa, nơi con người gắn bó với cộng đồng và không gian sống.

Theo Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á, cả hai cuốn sách đều mang tâm huyết lớn lao của anh. Việc ra mắt cùng lúc hai cuốn sách là dịp để Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á gửi lời tri ân đến thành phố mình yêu.

Nếu cuốn sách “50 năm sức mạnh Việt Nam” mang tinh thần sử thi, thì cuốn sách “Thành phố hòa bình-Thành phố của chúng ta” lại là sự tiếp nối của khát vọng, một Thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày đổi mới, hiện đại nhưng vẫn gần gũi, thân thiện.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á mong muốn, cuốn sách sẽ truyền tải tới công chúng thông điệp về một thành phố hòa bình, thành phố đang vươn mình trong kỷ nguyên mới và rằng mỗi người dân, bằng cách sống tích cực, cũng góp phần làm nên một thành phố đáng sống.

Các đại biểu chia sẻ cảm nhận về hai cuốn sách ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm và ra mắt sách, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng, Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Sáu cho biết, là một nghệ sỹ dấn thân, có tâm, có tầm và rất nhân văn, những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chính là một tư liệu quý trong giáo dục thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống lịch sử của dân tộc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, giáo dục truyền thống lịch sử, đặc biệt với thế hệ trẻ cần áp dụng nhiều cách thức, nhưng tranh ảnh, các thước phim là có tác dụng rất lớn. Ở đây, ngôn ngữ nhiếp ảnh có sức hút lớn, tác động trực giác, có khả năng truyền đạt làm cho cách hiểu về lịch sử phong phú, đa dạng hơn…

Thượng tá Đặng Đình Kiên, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Không quân 935 thuộc Sư đoàn 370, phi công lái tiêm kích Su-30mk2 bay trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho biết, anh xúc động khi được nhìn lại mình và đồng đội trong các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, đó những khoảnh khắc rất đẹp.

Kể về bức ảnh chụp chung với Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân trong cuốn sách, Thượng tá Đặng Đình Kiên cho hay, đó là bức ảnh chân thực và ý nghĩa, chụp khoảnh khắc anh và Đại tá Nguyễn Thế Dũng vừa đi vừa trao đổi công việc sau khi hoàn thành chặng bay...

Tiến sỹ Lý Thị Mai, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu trang phục Việt chia sẻ, hai cuốn sách ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á là những hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong những khoảnh khắc lịch sử, trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu tới công chúng 100 bức ảnh, là những tác phẩm xuất sắc, được lựa chọn từ hai cuốn sách ảnh ra mắt lần này. Đây là những hình ảnh mang nhiều ý nghĩa, là những lát cắt xúc động về tinh thần, ý chí và sự tận hiến âm thầm của nhiều thế hệ người Việt.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 12/8/2025./.

