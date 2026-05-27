Roland Garros 2026: Hàng loạt hạt giống 'đua nhau' dừng bước từ vòng 1

Roland Garros 2026 đã liên tiếp đón nhận "cú sốc" khi hàng loạt tay vợt được xếp hạt giống phải dừng bước ngay từ vòng 1.

Ở nội dung đơn nam, 8 hạt giống đã phải chia tay sớm, trong đó có ba tay vợt top 10 là Daniil Medvedev (hạt giống số 6), Taylor Fritz (7) và Alexander Bublik (9).

Daniil Medvedev trải qua trận ra quân đầy nhọc nhằn trước khi bị loại bởi tay vợt đặc cách Adam Walton sau 5 set đấu với tỷ số 2-6, 6-1, 1-6, 6-1 và 4-6.

Đây cũng là lần thứ 7 Medvedev bị loại ở ngày ra quân tại Roland Garros và 4 lần dừng bước tại vòng 1 trong 6 giải Grand Slam gần nhất.

Taylor Fritz để thua người đồng hương Nishesh Basavareddy, trong khi Alexander Bublik bị loại bởi Jan-Lennard Struff.

Nội dung đơn nữ cũng không tránh khỏi những bất ngờ lớn, trong đó hạt giống số 5 Jessica Pegula chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Jessica Pegula được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhưng lại bị loại sớm bởi Kimberly Birrell sau trận thua ngược 6-1, 3-6 và 3-6.

Cùng với Jessica Pegula, 6 tay vợt nằm trong nhóm hạt giống đơn nữ Roland Garris 2026 cũng đã dừng cuộc chơi./.

