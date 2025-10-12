Sắc màu biển cả trong Lễ hội di sản Nghinh Ông Cần Giờ

Lễ hội di sản Nghinh Ông Cần Giờ tôn vinh vị thần biển, cầu mưa thuận gió hòa. Du khách được hòa mình trong không khí rộn ràng trống chiêng, sắc màu lễ hội và tinh thần gắn bó của ngư dân.

Lễ hội di sản Nghinh Ông Cần Giờ là dịp người dân vùng biển tri ân Cá Ông – vị thần bảo hộ giữa sóng gió, cầu mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang và cuộc sống bình yên no ấm. Du khách đến đây được hòa mình trong không gian rực rỡ sắc màu, âm vang trống chiêng và những đoàn thuyền rước biển đầy ấn tượng – biểu tượng cho niềm tin và khát vọng của người dân miền biển Nam Bộ.

Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội Nghinh Ông không chỉ lưu giữ giá trị tâm linh mà còn là biểu tượng văn hóa – du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh “Cần Giờ – miền biển xanh, thân thiện và bền vững./.