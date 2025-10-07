Độc đáo Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung tại Tây Ninh

Điểm nhấn tạo nên sự độc đáo của lễ hội chính là nghi thức Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, màn múa Long Mã, đặc biệt là múa Tứ linh gồm Rồng Nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy và Phụng.

Tối 6/10 (tức ngày 15/8 Âm lịch), tại nội ô Tòa Thánh Cao Đài, tỉnh Tây Ninh, gần 200.000 người theo đạo, du khách, cùng người dân trong tỉnh và các tỉnh, thành trong cả nước đã tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm Ất Tỵ 2025.

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cùng với Đại lễ Vía Đức Chí Tôn diễn ra vào tháng Giêng âm lịch hằng năm. Đây là dịp người theo đạo, người dân cầu nguyện cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Cùng với đó là các tiết mục múa Phụng, trình diễn âm nhạc của đội nhạc Sắc Tộc và đoàn diễu hành rực rỡ từ Báo Ân Từ đến Đền Thánh, thu hút sự hứng khởi, trầm trồ của hàng vạn người tham dự.

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, Đại lễ còn được xem là ngày hội văn hóa đặc sắc tại Tây Ninh. Hằng năm, vào dịp Rằm Tháng Tám, lễ hội trở thành điểm hẹn tinh thần và văn hóa, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách hành hương và du khách quốc tế đến với vùng đất thánh linh thiêng dự lễ.

Sau khi Đại lễ kết thúc, những quả phẩm này được trao tặng cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng./.