Sập cầu đang xây ở Iraq khiến 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương khi một đoạn cầu đang xây dựng ở miền Nam Iraq đã bất ngờ đổ sập vào chiều tối 6/9 theo giờ địa phương.

Công tác cứu hộ kéo dài suốt hơn 13 giờ sau đó để cứu những người bị mắc kẹt do cầu sập.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết các nhân viên cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để cứu những người bị mắc kẹt bên trong các phương tiện dưới đống đổ nát của cây cầu vốn đang được xây dựng trên trục đường chính nối giữa vùng Karbala và thủ đô Baghdad.

Cơ quan phòng vệ dân sự ở Karbala cho biết đã cứu được 7 người và tìm thấy 2 thi thể.

Trong khi đó, một quan chức y tế của vùng này cho hay có ít nhất 6 người bị thương, trong đó có một số người Syria và Afghanistan.

Quan chức này nói thêm rằng một số trụ cầu đã bị sập khi đang có nhiều phương tiện di chuyển phía dưới.

Khu vực Karbala có nhiều ngôi đền linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite và thường thu hút đông đảo tín đồ hành hương từ các nơi đổ về, bao gồm từ cả các nước khác.

Trước đó, hồi tháng 7, hơn 60 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm mới được khai trương ở thành phố Kut, miền Đông Iraq.

Đây là hai trong số nhiều vụ tai nạn xảy ra tại quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh các công trình xây dựng đang được mọc lên san sát trong giai đoạn tái thiết sau hàng thập kỷ chiến tranh./.

Ấn Độ: Cận cảnh cầu Gambhira-Mujpur bị sập khiến ít nhất 9 người thiệt mạng Ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều phương tiện bị rơi xuống sông Mahisagar sau khi một đoạn cầu Gambhira-Mujpur, nối liền hai quận Anand và Vadodara, bất ngờ sập vào sáng 9/7.