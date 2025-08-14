Sớm bàn giao mặt bằng để khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 135/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu: Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng thuộc Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024.

Dự án góp phần quan trọng tăng cường công suất nguồn cho hệ thống điện quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công Dự án.

Để bảo đảm đủ điều kiện tổ chức Lễ Khởi công vào ngày 19/8/2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sớm triển khai thi công dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ khởi công vào ngày 19/8/2025 và triển khai thi công đồng loạt các vị trí, hạng mục công trình ngay sau khởi công nhằm đáp ứng tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền cho người dân và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng; bảo đảm tổ chức Lễ khởi công trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 và Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 7/8/2025.

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 200MW, dự kiến hoàn thành và phát điện vào cuối năm 2027.

Dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong những giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện. Qua đó, giúp giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia; tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy thông qua việc hạn chế lượng xả thừa hằng năm; giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc tại các tổ máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài tuổi thọ thiết bị./.

