Sớm hoàn thành dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông qua Hà Tĩnh, Quảng Trị

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8190/VPCP-CN ngày 3/9/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về 5 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay tất cả 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc, đã thông xe và đưa vào khai thác 259,2km đường bộ cao tốc, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ (riêng dự án Hàm Nghi-Vũng Áng đã hoàn thành toàn bộ).

Để hoàn thành các hạng mục còn lại của các dự án thành phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các phạm vi còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ...) của 3 dự án thành phần Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ trước ngày 15/9/2025; có giải pháp bảo vệ thi công (tại một số vị trí người dân cản trở thi công) để các nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành các dự án theo tiến độ yêu cầu.

Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió," "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ," "xuyên ngày lễ, xuyên ngày tết," "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương," "thi công 3 ca, 4 kíp"... để thi công, phấn đấu hoàn thành 2 dự án thành phần Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh trong tháng 9/2025, hoàn thành dự án thành phần Vạn Ninh-Cam Lộ trong tháng 10/2025.

Đồng thời, Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai hạng mục giám sát điều hành giao thông và hạng mục trạm dừng nghỉ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Năm dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị có chiều dài 259,16km, tổng mức đầu tư 49.206 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi (dài 35,28km), Hàm Nghi-Vũng Áng (dài 54,2km), Vũng Áng-Bùng (dài 55,34km), Bùng-Vạn Ninh (dài 48,84km), Vạn Ninh-Cam Lộ (dài 65,5km) có quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải quyết liệt thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và giám sát chặt chẽ tiến độ. Các địa phương có tuyến đi qua cũng đang tích cực phối hợp giải quyết mặt bằng và hỗ trợ thi công.

Với mục tiêu đến cuối năm 2025 đưa vào khai thác toàn bộ tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, các cơ quan chức năng đang tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực và thiết bị.

Dự kiến sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ tạo bước đột phá trong kết nối liên vùng, giảm tải áp lực cho quốc lộ 1A, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho cả miền Trung và khu vực phía Nam./.

