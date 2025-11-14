S&P: Số vụ phá sản doanh nghiệp tại Mỹ dự kiến đạt đỉnh 15 năm

Dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường S&P Global công bố hôm 13/11 cho thấy, số vụ phá sản của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ đang trên đà đạt mức cao nhất trong 15 năm.

Điều này cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với khối doanh nghiệp Mỹ vào một thời điểm nhạy cảm đối với các nhà đầu tư trên thị trường đại chúng.

Theo số liệu của S&P Global, tổng số hồ sơ xin phá sản đã lên tới 655 tính từ đầu năm đến tháng 10/2025, gần như xấp xỉ so với mức 687 hồ sơ của cả năm 2024.

Riêng tháng 10 đã ghi nhận 68 hồ sơ, cao thứ hai trong năm nay và chỉ xếp sau 76 hồ sơ vào tháng Tám, cũng là mức cao nhất theo tháng kể từ năm 2020.

Báo cáo của S&P cũng chỉ ra rằng số hồ sơ xin phá sản trên khắp nước Mỹ đã liên tục tăng hàng năm kể từ năm 2022, khi lạm phát leo lên mức cao kỷ lục đã buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất.

Trong khi tác động đầy đủ từ các chính sách thuế quan dễ biến động của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn chưa chắc chắn, giới doanh nghiệp đã cảm nhận được áp lực từ chi phí đầu vào tăng cao.

Điều này càng khiến những người tiêu dùng có thu nhập thấp thắt chặt chi tiêu, trong khi họ vốn đã phải vật lộn với lạm phát cao dai dẳng và thị trường lao động suy yếu.

Ngành công nghiệp có lượng đơn xin phá sản cao nhất trong năm nay với 98 hồ sơ, phản ánh sự dễ bị tổn thương của ngành này trước những gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn do chính sách thuế quan. Tiếp theo là các công ty tiêu dùng không thiết yếu với 80 vụ phá sản tính đến thời điểm hiện tại.

Một làn sóng lo ngại về tín dụng gần đây đã đưa thị trường tín dụng toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ USD vào tâm điểm chú ý của nhà đầu tư. Rủi ro cũng lan rộng đến một số tổ chức tài chính nổi tiếng, bao gồm các ngân hàng lớn ở Phố Wall và những ngân hàng địa phương.

First Brands, nhà sản xuất phụ tùng ôtô, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng Chín sau khi công bố những khoản nợ vượt quá 10 tỷ USD. Diễn biến này đánh dấu sự sụp đổ của công ty với tình hình tài chính xấu đi nhanh chóng đã gây sốc cho các nhà đầu tư.

Tiếp đó, Tricolor - một công ty cho vay mua xe dưới chuẩn - cũng đã nộp đơn phá sản theo Chương 7 vào tháng Chín.

Sự kiện này đã khiến “gã khổng lồ” Phố Wall JPMorgan Chase phải xác định không thể thu hồi được 170 triệu USD và loại bỏ khoản này khỏi sổ sách kế toán của mình./.

Gần 190 doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin phá sản trong quý 1 năm 2025 Một số doanh nghiệp lớn của Mỹ tuyên bố phá sản trong tháng Ba gồm nhà bán lẻ Forever 21, công ty viễn thông Mitel Networks và hãng sản xuất phim Village Roadshow Entertainment Group.