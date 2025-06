Sycamore: Viên ngọc xanh giữa lòng Thành phố Thông minh Bình Dương

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Bình Dương, Sycamore - dự án của CapitaLand Development, nổi bật như một viên ngọc xanh, biểu tượng cho lối sống hiện đại, bền vững và gần gũi thiên nhiên.

Tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Thông minh Bình Dương, Sycamore có quy mô gần 19 ha, được quy hoạch bài bản để kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, năng động, hòa mình trong không gian sống trong lành.

Hai điểm nhấn đặc biệt của dự án Sycamore là phân khu biệt lập The Orchard và The Canopy - câu lạc bộ tiện ích riêng tư, chỉ dành riêng cho chủ nhân đặc quyền của The Orchard.

The Orchard - Trái tim xanh mang dấu ấn Singapore

Sở hữu diện tích 18,9 ha, do CapitaLand Development cùng phối hợp với Tập đoàn UOA phát triển, Sycamore tọa lạc tại vị trí chiến lược trên đại lộ Hùng Vương, Thành phố mới Bình Dương. Dự án cung cấp 3.500 căn hộ sở hữu lâu dài thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng, mang đến không gian sống chất lượng cho khoảng 13.000 cư dân.

Với tổng giá trị phát triển dự án ước đạt khoảng 1 triệu đô la Singapore (18 nghìn tỷ đồng), toàn dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

CapitaLand Development mở rộng quy mô, ra mắt dự án 800 triệu USD tại Hưng Yên Thỏa thuận hợp tác giữa CapitaLand Development và Vinhomes đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nhà phát triển bất động sản uy tín, hướng tới phát triển các dự án quy mô lớn.

Là phân khu đầu tiên trong Sycamore, The Orchard rộng 9,1 ha với 368 căn biệt thự đơn lập, biệt thự đôi và nhà phố liền kề.

Biệt thự đôi The Orchard đẳng cấp (Ảnh: Sycamore)

Được phát triển theo mô hình compound khép kín, The Orchard mang đến không gian sống an toàn, riêng tư và đẳng cấp. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Singapore hiện đại, mỗi căn nhà được thiết kế tối ưu công năng, đón ánh sáng tự nhiên và kết nối hài hòa với mảng xanh xung quanh - nơi thiên nhiên và cuộc sống thượng lưu giao thoa trong từng khoảnh khắc.

Điểm nhấn của The Orchard là kiến trúc biệt thự đôi độc đáo với thiết kế đối xứng hiện đại. Mỗi căn sở hữu ba mặt sân vườn rộng thoáng, tạo nên không gian sống riêng tư, tràn đầy sinh khí và kết nối hài hòa với thiên nhiên.

Mặt ngoài biệt thự được chăm chút với các mảng kính lớn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời, đồng thời mang lại vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng. Hệ thống sân vườn riêng biệt không chỉ tạo nên không gian sống xanh mà còn đóng vai trò như “tầng đệm tự nhiên,” giúp nâng cao chất lượng không khí và cảm giác thư giãn cho gia chủ.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Thành phố Thông minh Bình Dương, The Orchard sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến hàng loạt tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện và các khu công nghiệp lớn. Khu vực này đang phát triển năng động, hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư trong tương lai.



The Canopy Clubhouse - Tiện ích 5 tầng đẳng cấp, biểu tượng sống xanh

Không chỉ dừng lại ở không gian sống, CapitaLand Development còn kiến tạo nên The Canopy Clubhouse - khu tiện ích phức hợp 5 tầng độc đáo, lấy cảm hứng từ ngôi nhà trên cây giữa rừng xanh. Thiết kế sáng tạo này tái hiện trải nghiệm khám phá qua 5 tầng lớp thực vật phong phú của thiên nhiên, mang lại không gian sinh hoạt - thư giãn - thể thao - kết nối cộng đồng đậm chất nghỉ dưỡng, chỉ dành riêng cho cộng đồng cư dân The Orchard.

Hồ bơi chính đậm chất nghỉ dưỡng tại The Canopy Clubhouse (Ảnh: Sycamore)

“The Canopy” - tán lá rộng lớn của cây Sycamore là biểu tượng cho sự che chở, gắn kết và phát triển bền vững của cộng đồng cư dân. Thiết kế mở độc đáo giúp Clubhouse hòa quyện với thiên nhiên, tràn ngập ánh sáng và gió mát, mang đến cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Với diện tích khoảng 2.500m², The Canopy Clubhouse tích hợp 26 tiện ích đẳng cấp, phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống thượng lưu. Trong đó, tầng hầm là gym, yoga, xông hơi - chăm sóc sức khỏe toàn diện; tầng trệt là hồ bơi lớn, bể trẻ em, trạm sạc xe điện; tầng 2 gồm phòng tiệc, lounge rượu & cigar, khu BBQ ngoài trời; tầng 3 với không gian làm việc riêng biệt & khu nghỉ ngơi; sân thượng - khu thư giãn ngoài trời, ngắm cảnh và giải trí.

Không chỉ là nơi tận hưởng tiện ích, The Canopy còn là biểu tượng kết nối cộng đồng - nơi các cư dân cùng gắn kết, sẻ chia và phát triển trong một môi trường sống văn minh, nhân văn và thịnh vượng.

Khoảng vườn riêng xanh mát tại gia (Ảnh: Sycamore)

Với thiết kế tinh tế, tiện ích dẫn đầu xu hướng và vị trí trung tâm, The Orchard cùng The Canopy Clubhouse thiết lập chuẩn sống đẳng cấp tại Bình Dương. Dự kiến bàn giao vào Quý 3/2025, Clubhouse đã hoàn thiện và sẵn sàng chào đón cư dân vào trải nghiệm.

Quỹ biệt thự phiên bản giới hạn tại The Orchard mang đến cơ hội sở hữu đặc quyền với lịch thanh toán linh hoạt. Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị biệt thự, với lãi suất 0% trong tối đa 18 tháng. Đây là giải pháp tài chính tối ưu cho cả an cư và đầu tư dài hạn./.

Tổng dự án Sycamore Địa chỉ: Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Hotline: 1800 599 986 Website: sycamore.com.vn Facebook: This is Sycamore