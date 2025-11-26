Tăng cường kiểm soát hàng đóng gói sẵn hải sản đông lạnh

Hàng đóng gói sẵn hải sản đông lạnh là những mặt hàng có khối lượng lớn, xuyên biên giới trong khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và tính minh bạch của thị trường.

Vì vậy, Hội nghị lần thứ 32, Diễn đàn Đo lường pháp định châu Á-Thái Bình Dương (APLMF) diễn ra từ 5-7/11/2025 tại Bandung, Indonesia đã tập trung thảo luận về hàng đóng gói sẵn hải sản đông lạnh.

Đây là thông tin được ông Trần Quý Giầu, Trưởng ban Đo lường, Ủy ban Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quốc gia cho biết sau khi tham dự Diễn đàn APLMF.

Tại Diễn đàn lần này, các nước thành viên quan tâm, thảo luận, xem xét, phê duyệt các nội dung liên quan đến Việt Nam trong đó chú trọng đến hàng đóng gói sẵn hải sản đông lạnh cũng như hoạt đo lường năm 2025 và định hướng hoạt động đo lường trong năm 2026.

Năm 2025, APLMF tập trung vào những nội dung nổi bật, đề xuất mới của các nhóm công tác. Theo đó, chương trình khảo sát hàng đóng gói sẵn về hải sản đông lạnh APLMF 2025 đã cung cấp dữ liệu giá trị và thông tin chi tiết chung để hiểu rõ hơn mức độ chênh lệch về số lượng, xác định các cơ hội để hài hòa hóa các quy trình kiểm tra và xác minh, cũng như các hoạt động xây dựng năng lực về hàng hóa đóng gói sẵn có các thành phần biến đổi hoặc phức tạp, hướng tới xây dựng bức tranh tổng quan cho các nhà sản xuất và đóng gói các sản phẩm hải sản đông lạnh tham khảo vào năm 2026.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia thành viên APLMF về đo lường pháp định, nắm được xu hướng chuyển đổi số trong đo lường pháp định giai đoạn 2027-2030 để xây dựng chính sách đo lường và áp dụng phù hợp cho Việt Nam.

Ông Trần Quý Giầu nhấn mạnh: Đoàn Việt Nam dự họp trực tuyến và tham gia vào các nhóm công tác như: Nhóm hàng hóa được đóng gói theo đơn vị đo; Đồng hồ đo; Đo lường chất lượng nông sản; hệ thống kiểm soát đo lường; Đo lường nhiên liệu; Hệ thống chứng nhận của Tổ chức Đo lường Pháp định Quốc tế (OIML) để cập nhật hoạt động OIML và chuyển đổi số trong đo lường pháp định, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và khả năng áp dụng tại Việt Nam.

Thời gian tới, Việt Nam tăng cường hướng dẫn các tổ chức sản xuất hàng đóng gói sẵn về hải sản đông lạnh, đặc biệt là hàng xuất khẩu phải tuân thủ chặt chẽ quy định của Việt Nam và lưu ý những khuyến cáo, nhận xét về kết quả của đợt khảo sát tại Diễn đàn APLMF.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tập trung nghiên cứu các ý tưởng, chính sách mới về chuyển đổi số của các nước thành viên để xây dựng chính sách pháp lý, sửa đổi Luật Đo lường trong năm 2026.

Đối với việc chuyển đổi số, Việt Nam tập trung nghiên cứu các ý tưởng, chính sách mới về chuyển đổi số của các nước thành viên cũng như tham gia các khóa đào tạo trực tuyến cũng như tổ chức đào tạo về kiểm tra phần mềm trong quá trình phê duyệt kiểu loại và kiểm định phương tiện đo.

APLMF đang tìm kiếm một đơn vị tài chính để tổ chức đào tạo khi lo ngại về độ phức tạp của phần mềm cho các thiết bị đo lường. Nhóm chuyển đổi số của APLMF đang phối hợp với nhóm chuyển đổi số của Tổ chức Đo lường Pháp định Quốc tế (OIML) để giải quyết vấn đề đặt ra khi kiểm soát phần mềm sử dụng trong phương tiện đo…

Để việc hội nhập và tham gia sâu hơn, kiểm soát tốt về đo lường, trong đó có hàng đóng gói sẵn hải sản đông lạnh, Việt Nam đề xuất Ban Đo lường tham gia Nhóm chuyển đổi số, đồng thời cùng với Viện Đo lường Việt Nam và các đơn vị kỹ thuật theo dõi các khóa đào tạo trực tuyến như: Hội thảo APLMF/OIML về OIML D 1 (Hệ thống Đo lường quốc gia) tại Thượng Hải (Trung Quốc); Hội nghị Quốc tế về Cân (ICW) ngày 8-10/6/2026 tại Kitakyushu (Kokura), Nhật Bản...

Đồng thời, tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình xây dựng mới, cập nhật các văn bản kỹ thuật của OIML và hướng dẫn của APLMF để sửa đổi, cập nhật các đo lường Việt Nam phù hợp với khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, đóng góp xây dựng Kế hoạch chiến lược APLMF giai đoạn 2027-2030 sao cho có lợi nhất cho Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò quản lý đo lường và năng lực kỹ thuật đo lường của Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quốc gia cũng như đóng góp vào phát triển hạ tầng đo lường quốc gia của Việt Nam./.

