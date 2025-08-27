Tăng cường thêm nhiều tuyến buýt kết nối đến Trung tâm triển lãm Quốc gia

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ tăng cường vận hành tạm thời các tuyến buýt nhằm phục vụ Nhân dân, du khách tham gia Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội

Theo đó, 11 tuyến buýt tăng cường số hiệu: 96TC; 31TC1; 31TC2; 23TC; 32TC1; 32TC2; 24TC; 02TC; 15TC; 93TC và 90TC, có biển phụ thông tin “Xe buýt phục vụ Trung tâm triển lãm Việt Nam” đặt trước xe để Nhân dân và du khách dễ nhận diện.

Các tuyến buýt tăng cường sẽ đón, trả khách tại các điểm đầu cuối và các điểm dừng đỗ trên lộ trình tuyến buýt đi qua. Thời gian vận hành từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9/2025. Tất cả các tuyến xe buýt của Transerco sẽ mở bến lúc 5h, đóng bến lúc 22h15; tần suất từ 40-45-60-65 phút/chuyến (tùy theo từng tuyến).

Tuyến 02TC (Bến xe Yên Nghĩa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Chiều đi: Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Ngã tư Sở - Trường Chinh - Đại La - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Chiều về: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn -Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Ngã tư Sở - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - Ba La - Quốc Lộ 6 - Bến xe Yên Nghĩa.

Tuyến 15 TC (Trung tâm triển lãm Việt Nam - Phố Nỉ)

Chiều đi: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Ngã 3 Dâu Canh - Quốc lộ 3 - Phố Nỉ (Trung tâm thương mại Bình An, xã Trung Giã).

Chiều về: Phố Nỉ (Trung tâm thương mại Bình An, xã Trung Giã) - Quốc lộ 3 - Ngã 3 Dâu Canh - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Tuyến 23TC (Ga Hà Nội - Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Chiều đi: Ga Hà Nội - Lê Duẩn - Giải Phóng - Đại La - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - Cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Chiều về: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Giải Phòng - Trần Nhân Tông - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Ga Hà Nội.

Tuyến 24TC (Khu đô thị Gamuda - Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Chiều đi: Khu đô thị Gamuda - Tam Trinh - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Chiều về: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Tam Trinh - Khu đô thị Gamuda.

Tuyến 31TC1 (Bách Khoa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Chiều đi: Đại học Bách Khoa (Điểm đỗ đầu bến tuyến 31) - Trần Đại Nghĩa - Đại La - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Chiều về: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trần Đại Nghĩa - Đại học Bách Khoa (điểm đỗ đầu bến 31).

Tuyến 31TC2 (Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Đại học Mỏ địa chất)

Chiều đi: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo - Minh Tảo - Nguyễn Xuân Khoát - Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Đình Tứ - Phố Viên - Đại học Mỏ địa chất.

Chiều về: Đại học Mỏ địa chất - Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ - Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - Nguyễn Xuân Khoát - Minh Tảo - Xuân La - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Tuyến 32 TC1 (Bến xe Giáp Bát - Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Chiều đi: Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Đại La - Minh Khai - cầu Mai Động - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Nguyễn Văn Linh - Đường 5 kéo dài - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Chiều về: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Đường 5 kéo dài - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - cầu Mai Động - Minh Khai - Đại La - Giải Phóng - quay đầu tại Ngã 3 Đuôi Cá - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát

Tuyến 32 TC2 (Nhổn - Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Chiều đi: Nhổn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Hoàng Sa - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Chiều về: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Nhổn.

Tuyến 90TC (Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Nội Bài)

Chiều đi: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - Sân bay Nội Bài.

Chiều về: Sân bay Nội Bài - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Tuyến 93TC (Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Bắc Sơn)

Chiều đi: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - Quốc lộ 3 - Tỉnh lộ 35 - Bắc Sơn (Sóc Sơn).

Chiều về: Bắc Sơn - Tỉnh lộ 35 - Quốc Lộ 3 - Quốc Lộ 2 - Võ Văn Kiệt - Hoàng Sa - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Tuyến 96TC (Cầu Giấy - Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Chiều đi: Cầu Giấy (Bãi đỗ xe Cầu Giấy) - Cầu Giấy - Bưởi - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Trường Sa - Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Chiều về: Trung tâm triển lãm Việt Nam - Trường Sa - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi - Cầu Giấy - Cầu Giấy (Bãi đỗ xe Cầu Giấy)./.

Hà Nội miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh Từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách.