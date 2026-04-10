Tập đoàn POSCO đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu pin tại Thái Nguyên

Tổng công ty Viglacera cho biết, POSCO Future M-thuộc Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc) đã chính thức chọn Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera tại tỉnh Thái Nguyên làm nơi đặt nhà máy sản xuất vật liệu pin quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam.

Đây cũng là cơ sở sản xuất vật liệu cực dương đầu tiên của Tập đoàn này tại nước ngoài, khẳng định sức hút mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghiệp Viglacera tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng sạch toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ,

Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc), là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới từ năm 1968, hiện đã mở rộng đa quốc gia và phát triển thêm các ngành về năng lượng, linh kiện và thiết bị ô tô, pin..

Trong đó, POSCO Future M là đơn vị duy nhất của Hàn Quốc có khả năng sản xuất đồng thời cả vật liệu cực dương và cực âm, đóng vai trò là mắt xích thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn điện tử, xe điện hàng đầu.

Sau một thời gian khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng, POSCO Future M đã quyết định lựa chọn Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu pin đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam.

Dự án của POSCO có quy mô 37 ha với tổng mức đầu tư lên tới hơn 400 triệu USD, dự kiến khởi công vào nửa cuối năm 2026 và sản xuất từ năm 2028.

Với công suất 55.000 tấn/năm, nhà máy sẽ là trung tâm cung ứng vật liệu pin trọng điểm cho các tập đoàn xe điện hàng đầu của thị trường Hoa Kỳ, EU và Hàn Quốc.

Đại diện POSCO Future M đánh giá cao Việt Nam nhờ lợi thế vượt trội về chi phí sản xuất và logistics so với các quốc gia trong khu vực như Indonesia. Đặc biệt, nền địa chất tốt, nguồn điện ổn định, công suất lớn cùng hạ tầng kỹ thuật hiện đại của Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera là yếu tố then chốt giúp tập đoàn yên tâm thực hiện chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với quy mô 296 ha, cùng vị trí đắc địa nằm sát cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và Vành đai 5, Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera tạo ra hành lang logistics hoàn hảo, giúp các doanh nghiệp kết nối nhanh chóng với mạng lưới sản xuất điện tử, ô tô trong điểm khu vực miền Bắc.

Chỉ sau hơn một năm khởi công, Khu công nghiệp này đã liên tiếp thu hút thành công hàng loạt các dự án công nghệ cao, bán dẫn, bảng mạch in, module, nằm trong chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn như Samsung. “Sức hút” này không chỉ khẳng định vị thế của Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera như một trung tâm công nghiệp mới tại miền Bắc, mà còn là minh chứng về năng lực và uy tín của Viglacera.

Viglacera có hơn 25 năm dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp và 18 khu công nghiệp tại Việt Nam. Viglacera đã thu hút hơn 20 tỷ USD dòng vốn chất lượng cao từ các “đại bàng” công nghệ cao, bán dẫn trên thế giới như Samsung, Amkor, Hyosung, Hana Micron, Foxconn, BYD, THK, Canon..

Trong kỷ nguyên kinh tế xanh, Viglacera cam kết cung cấp quỹ đất sạch cùng hạ tầng xanh-thông minh, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp gia nhập mạng lưới sản xuất toàn cầu./.

