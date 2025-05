Thái Nguyên: Nổ lớn tại nhà dân làm một người chết, 3 người bị thương

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết vụ nổ tại gia đình anh Bế Văn C (sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh) làm anh C. tử vong, nhà ở bị hư hỏng nặng.