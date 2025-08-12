Thần tốc, quyết liệt hoàn thiện công tác chuẩn bị Triển lãm 80 năm Quốc khánh

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 418/TB-VPCP ngày 12/8/2025 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Thông báo nêu rõ Thường trực Chính phủ biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế, các tập thể, cá nhân tham gia đã hết sức nỗ lực trong thời gian ngắn, tuy còn chậm so với yêu cầu đặt ra nhưng cơ bản đã hoàn thành các bộ nhận diện để có thể tiến hành triển khai đồng loạt..., đánh giá cao tinh thần vừa thi công vừa thiết kế vừa chạy đua với thời gian, tuy nhiên cần tích cực hơn nữa, nhanh hơn nữa, thần tốc hơn nữa để bảo đảm chất lượng, thời hạn và các yêu cầu đề ra.

Sau Triển lãm sẽ tổ chức sơ kết, có khen thưởng tinh thần, vật chất phù hợp, xứng đáng với kết quả đạt được và theo đúng quy định.

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, nội dung phong phú, là việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ, thời gian ngắn, yêu cầu cao.

Việc tham gia, tổ chức Triển lãm là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Vì vậy, tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều phải chủ động, tích cực tham gia Triển lãm với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng với tầm vóc, sự nghiệp cách mạng 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, tiết kiệm và hiệu quả.

Thiết kế Triển lãm thể hiện tầm vóc, vị thế quốc gia sau 80 năm phát triển

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ, đại biểu dự họp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể đáp ứng yêu cầu, tạo được khí thế, động lực, truyền cảm hứng cho cả dân tộc, bạn bè quốc tế, khách du lịch, là điểm đến của Nhân dân và khách du lịch trong thời gian Triển lãm; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Về tư tưởng chỉ đạo chung, yêu cầu thể hiện rõ tư tưởng 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, cần có thiết kế nhận diện chung đặc sắc, đồng thời phải thể hiện được những đặc thù riêng, khuyến khích sáng tạo riêng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Triển lãm nhằm phát huy tính sáng tạo, tính độc đáo của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp; bảo đảm tư tưởng chung là triển lãm những thành tựu nổi bật, tự hào trong suốt chiều dài 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước; trên tinh thần chung là tiết kiệm, hiệu quả, phát huy tính sáng tạo của Nhân dân, tính độc đáo và đặc sắc của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và thể hiện rõ tầm vóc, vị thế của đất nước sau 80 năm nhằm tạo thêm động lực truyền cảm hứng cho toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Về màu sắc, chủ đạo là màu đỏ và vàng, màu của cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nền độc lập, tuyên ngôn độc lập của nước ta; tô điểm, làm đẹp thêm bằng màu xanh phù hợp; số 80 tượng trưng cho 80 năm thì phải thể hiện đúng là màu vàng của Sao Vàng trên Quốc kỳ.

Về tỷ lệ, không gian kiến trúc của Triển lãm rất lớn, nên tỷ lệ trong kiến trúc rất quan trọng, các công trình, cổng chào, pano, áp phích,… phải có tỷ lệ phù hợp, tương xứng với không gian, khai thác tối đa không gian rộng lớn của Triển lãm. Yêu cầu Tập đoàn Vingroup khai thác tối đa không gian, bố trí một số cây đa to tại các cổng chính; lưu ý trang trí nổi bật và hài hòa, sống động, an toàn. Bổ sung các khu vực ngoài trời, vườn hoa cây cảnh.

Về ngôn ngữ thể hiện, đối tượng đến Triển lãm rất đa dạng, có cả người Việt Nam và khách quốc tế, yêu cầu bổ sung thêm các ngôn ngữ khác trên các pano, áp phích quảng cáo, ưu tiên thể hiện được 5 ngôn ngữ thông dụng mà Liên hợp quốc sử dụng.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Ngoại giao làm việc trực tiếp, phối hợp cùng Tư vấn quốc tế bố trí Tổ thường trực về ngôn ngữ tại Triển lãm.

Bố trí hài hòa, đối xứng giữa khu vực doanh nghiệp tư nhân và khu vực doanh nghiệp nhà nước để tôn vinh, bổ sung giá trị cho nhau

Về đặc trưng của quốc gia, yêu cầu đưa ra các thông điệp bằng hình ảnh, pano, ápphích… dễ nhận diện, xứng tầm quốc gia, phù hợp với các mốc thời gian, sự kiện quan trọng (ví dụ như năm 1945 gắn với hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập; năm 1954 gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu; năm 1975 gắn với Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập; năm 1986 gắn với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI với hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; từ năm 1986 đến nay có những thành tựu nổi bật, những công nghệ, công trình biểu tượng gì, cần nghiên cứu kỹ, như hệ thống đường cao tốc, đường ven biển, sân bay Long Thành, xóa nhà tạm nhà dột nát…).

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh phát biểu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN phát)

Về Ngày hội non sông, phải bảo đảm yêu cầu vừa thể hiện sự sôi động của không khí lễ hội vừa có tính trang nghiêm, tuyên truyền cổ động vừa có tính lễ hội; thể hiện được tính dân tộc kết hợp với tính hiện đại, quốc tế hóa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa văn hóa văn minh thế giới; tạo ra không khí ngày hội đa sắc màu tại Trung tâm Triển lãm; trong đó lưu ý âm thanh, ánh sáng phải hài hòa, có các chương trình ca nhạc, hoạt động âm nhạc, vui chơi giải trí mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo sức lan tỏa lớn.

Nghiên cứu bố trí thêm một số màn hình LED lớn tại các cổng chính vừa kết hợp thông báo chương trình hoạt động của Triển lãm, sơ đồ và chỉ dẫn địa điểm ăn uống, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, y tế, vệ sinh cùng các thông tin liên quan, đồng thời kết hợp trình chiếu âm nhạc, ánh sáng tạo sự sôi động.

Về khu vực Triển lãm doanh nghiệp tư nhân, kêu gọi các doanh nghiệp lớn tham gia vào khu vực tư nhân "Khởi nghiệp kiến quốc" theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 về việc kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Cân nhắc bố trí khu vực doanh nghiệp tư nhân đối xứng hài hòa với khu vực doanh nghiệp nhà nước (gồm các doanh nghiệp nhà nước lớn, các ngân hàng thương mại nhà nước...) trong khu vực Triển lãm, vừa tôn vinh, vừa bổ sung giá trị cho nhau.

Đồng thời với tinh thần đây không chỉ là nơi trưng bày Triển lãm mà còn là nơi để trao đổi, hợp tác, ký kết hợp đồng, yêu cầu bố trí thêm nhà hội thảo để các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước vừa tham gia Triển lãm, vừa có thể trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng. Có Tổ công tác giao cho Ban Chỉ đạo tổ chức bộ phận kết nối các doanh nghiệp, chủ trì sắp xếp chương trình hội thảo, ký kết hợp đồng...

Về khu vực "Khát vọng bầu trời," "Vươn xa ra biển," "Tiến vào lòng đất," cần bảo đảm yêu cầu khai thác hiệu quả không gian trời, khai thác hiệu quả không gian biển; đã có "khát vọng bầu trời," "vươn xa ra biển," cần có "tiến vào lòng đất" (phát triển tàu điện ngầm, phát triển không gian ngầm, khai thác than, các loại khoáng sản, đất hiếm,...); thiết kế các biểu tượng sống động về "khát vọng bầu trời," "vươn xa ra biển," "tiến vào lòng đất."

Cân nhắc việc kéo dài thời gian tổ chức Triển lãm trong trường hợp người dân có nguyện vọng

Về thi đua, khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức chấm điểm và có khen thưởng, tạo phong trào thi đua, cạnh tranh về tổ chức Triển lãm; thông báo rõ về việc chấm điểm của Ban giám khảo, Ban Tổ chức và có khen thưởng về tinh thần, vật chất, đi kèm theo các giải thưởng phù hợp theo quy định, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, phát huy tính sáng tạo, độc đáo; ngoài ra có thêm giải phụ phù hợp (như: Khu trưng bày độc đáo nhất; Món ăn ngon nhất; Thuyết minh hay nhất,...).

Ban Chỉ đạo phải chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và phân công theo tinh thần"6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả."

Về cảnh quan, hậu cần, cơ sở vật chất, yêu cầu Tập đoàn Vingroup chú trọng đầu tư, bố trí trang trọng, đẹp về cảnh quan, với không gian cỏ, hoa, cây cảnh,…; phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bố trí phương án tổ chức giao thông, phân luồng di chuyển của các phương tiện giao thông, khách tham quan trong khu vực Triển lãm; bố trí các quầy thông tin, lễ tân, dịch vụ ăn uống, vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, y tế; bố trí nhân sự hỗ trợ kỹ thuật, máy móc thiết bị, bảo đảm điện, nước và các điều kiện khác phục vụ Triển lãm, thuận tiện và hiệu quả, hài lòng du khách tham quan.

Về quảng cáo tại Triển lãm, đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty (Vingroup, Hòa Phát, Thaco, Sungroup,…) quảng cáo các sản phẩm, công trình trọng điểm của mình trong không gian Triển lãm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, trường hợp còn không gian trống đề nghị giao cho các Tập đoàn, Tổng công ty lớn, Công ty nhà nước, Tập đoàn tư nhân làm quảng cáo đẹp, đúng tỷ lệ, màu sắc phù hợp với không gian tổng thể của Triển lãm.

Về thời gian tổ chức Triển lãm, trước hết dành thời gian 9 ngày, từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025, trong thời gian này đã có các chương trình nghệ thuật biểu diễn buổi tối; cân nhắc việc kéo dài thời gian tổ chức Triển lãm trong trường hợp người dân có nguyện vọng, còn nhu cầu và phải có phương án quản lý, tổ chức phù hợp với điều kiện, khả năng chi trả, nguồn kinh phí phù hợp, đúng quy định (nếu phải kéo dài theo nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân thì không quá 3 ngày).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, bảo đảm xây dựng Triển lãm thật sự ấn tượng, thể hiện rõ hành trình 80 năm sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, lan tỏa được giá trị truyền thống, giá trị của lòng yêu nước, khát vọng vươn lên của dân tộc được kế thừa phát huy; đồng thời giới thiệu, quảng bá được những thành tựu ấn tượng, nổi bật của đất nước ta trong suốt 80 năm qua, tạo sức thuyết phục mạnh mẽ, thu hút đông đảo Nhân dân và cộng đồng quốc tế; tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc và bạn bè quốc tế./.

