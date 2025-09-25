Thanh Hoá: Sạt lở ở suối Khe Chậm, đe dọa an toàn của hơn 120 hộ dân

Bão số 5 năm 2025 đã làm nước suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa dâng cao và chảy xiết, dòng chủ lưu áp sát vào bờ làm sạt lở và sụt lún 3 vị trí tại mặt đường bêtông sát khu dân cư, trực tiếp đe dọa an toàn về tính mạng, tài sản cho khoảng 120 hộ dân với 480 nhân khẩu.

Mặc dù, Ủy ban Nhân dân xã đã kịp thời gia cố, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, tình trạng sạt lở vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, ăn sâu vào khu dân cư nếu không được đầu tư kè kiên cố…

Theo quan sát của phóng viên, tuyến đường bêtông nằm sát suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao có khoảng 3 điểm sạt lở, chiều cao cung sạt từ 6-7m, chiều sâu từ 3-4m; điểm gần nhất của cung sạt chỉ cách tường bao nhà dân từ 2-4m…tổng chiều dài đoạn mặt đường bêtông xuất hiện các vết nứt, sạt lở khoảng 650m… và tiếp tục có diễn biến sạt lở thêm, uy hiếp trực tiếp đến tài sản, tính mạng của người dân bên bờ suối.

Có nhà nằm sát điểm sạt lở bên bờ suối Khe Chậm, chị Mai Thị Lợi, thôn Tân Giao, xã Thăng Bình, lo lắng cho biết, sau bão số 5, đoạn đường bêtông trước nhà đã bị cuốn 1/2 phần đường xuống suối Khe Chậm. Từ điểm sạt lở đến sân nhà chỉ còn khoảng 3m, đe dọa trực tiếp đến ngôi nhà của gia đình chị.

Sau khi xuất hiện điểm sạt, mặc dù chính quyền địa phương đã gia cố tạm thời bằng cọc tre, đổ đất đá, chằng thép gai và phủ bạt, tuy nhiên mỗi khi trời mưa to, nước suối dâng cao, gia đình chị Lợi rất lo lắng, có những đêm thấp thỏm không ngủ được.

Chị Mai Thị Lợi, thôn Tân Giao, xã Thăng Bình lo lắng vì khoảng cách từ điểm sạt đến nhà chị chỉ cách khoảng 3m. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

"Năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt cơn bão số 9, số 10 có nguy cơ gây mưa lớn trên diện rộng, điểm sạt lở này sẽ còn diễn biến khó lường khiến gia đình tôi rất lo lắng. Điểm sạt lở này nếu không được kè kiên cố thì ngôi nhà của gia đình tôi và hơn 100 hộ dân trong thôn có thể bị đổ sập xuống suối bất cứ lúc nào. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án để kè lại toàn bộ tuyến này, để người dân sống được an tâm…," chị Lợi chia sẻ.

Cũng có nhà nằm sát điểm sạt lở, bà Lê Thị Bàn, thôn Tân Giao tâm sự, mọi năm đến mùa mưa bão, nước suối Khe Chậm cũng lên cao, chảy xiết, tuy nhiên chưa có năm nào tình trạng sạt lở nghiêm trọng như năm nay.

"Trước đây người dân trồng tre để giữ đất ngăn sạt lở, nhưng sau bão số 5, từng bụi tre cũng đã bị cuốn xuống suối, vết sạt lở dựng đứng, chả mấy chốc mà ăn sâu vào nhà dân nếu không được kè kiên cố. Mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, tuy nhiên đây là con đường dân sinh, hàng ngày có nhiều người qua lại, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là người dân di chuyển vào ban đêm. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án kè kiên cố để chúng tôi không phải thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa bão…," bà Bàn mong muốn.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Thăng Bình Nguyễn Văn Thuận, bờ tả suối Chậm dài 2,6km, riêng đoạn qua xã Thăng Bình hơn 1,1km, đến nay vẫn chưa được đầu tư kiên cố.

Trước sự cố trên, Ủy ban Nhân dân xã Thăng Bình đã khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở.

Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Xã Thăng Bình tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra; lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; cắm rào chắn khu vực sạt lở; trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến và tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán khi có tình huống xấu.

Bên cạnh đó, xã đã họp thôn, cắt cử lực lượng tổ chức đóng cọc tre, dùng rọ đá gia cố thêm những vị trí sạt lở. Cùng với đó, xã Thăng Bình đã tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp.

Xã đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xin ý kiến về phương án chống sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình.

Theo đó, xã đề xuất phương án xây dựng tuyến kè chống sạt lở với tổng chiều dài dự kiến khoảng 650m, gồm 2 loại mặt cắt để phù hợp với hiện trạng địa hình khu vực. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Xã mong muốn Sở Nông nghiệp và Môi trường, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời Ủy ban Nhân dân xã Thăng Bình.

Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố sạt lở..

Hiện nay đang là cao điểm mùa mưa bão, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục diễn biến cực đoan, khó lường. Do vậy, các sự cố trên cần được khẩn cấp khắc phục, góp phần ổn định đời sống của người dân, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.../.

