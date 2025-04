Thanh niên Việt Nam tập trung thực hiện "Ba tiên phong," "5 chủ động"

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 24/4/2025 truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2025.

6 dấu ấn nổi bật của thanh niên Việt Nam

Thông báo kết luận nêu rõ, thanh niên Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, là lực lượng hùng hậu, sung sức nhất về thể chất và tinh thần, có tiềm năng và sức mạnh lan tỏa to lớn, trí tuệ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, là lực lượng xung kích của cách mạng, đặt thanh niên ở vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố, nguồn lực con người Việt Nam; ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích thanh niên phát triển, lập nghiệp và tạo điều kiện phát huy tối đa vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, sở trường của thanh niên Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tham gia chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của thanh niên Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với "6 dấu ấn" nổi bật, đó là đột phá trong học tập, nghiên cứu và phát triển công nghệ; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tích cực tham gia tiến trình chuyển đổi số quốc gia; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động quốc tế; tích cực chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện.

Các đại biểu thanh niên tham dự đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, sự phát triển của thanh niên Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia còn chưa nhiều, một bộ phận chất lượng chưa cao; sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động khi khoa học công nghệ hiện đại dần thay thế con người trong một số lĩnh vực; hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam vẫn đối diện với nhiều rào cản...

Những khó khăn, thách thức này đòi hỏi thanh niên Việt Nam phải chủ động, tích cực, tiên phong trong đổi mới tư duy, không ngừng trau dồi kiến thức và bản lĩnh, biến khó khăn thành cơ hội, lợi thế cạnh tranh, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên các lĩnh vực.

Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/1/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong đó chú trọng triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao để khuyến khích thanh niên chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2025.

Các đại biểu thanh niên tham dự đối thoại. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia sâu rộng vào các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2025.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vai trò của thanh niên là nguồn lực quan trọng, là đội ngũ tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, kịp thời xem xét, xử lý những kiến nghị, hiến kế đã được các đại diện thanh niên nêu tại Chương trình đối thoại; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2025, trong đó Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thiết lập kênh tiếp nhận ý kiến của thanh niên về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu về đề xuất thành lập Ban cố vấn thanh niên liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, giáo dục dành riêng cho thanh niên.

Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ những người làm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có thanh niên trên cơ sở có đề án, dự án cụ thể và thủ tục thông thoáng, nhanh chóng, chấp nhận rủi ro.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các khu công nghệ cao, các tỉnh, thành phố phát triển mô hình vườn ươm công nghệ, tạo môi trường cho thanh niên hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thanh niên Việt Nam tập trung thực hiện "Ba tiên phong," "5 chủ động"

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẩn trương có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, mong muốn, kỳ vọng, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đối với thế hệ thanh niên Việt Nam, triển khai tới tổ chức Đoàn các cấp để tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp thanh niên, giao nhiệm vụ cụ thể với tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt tại Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và có các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích và sự đóng góp, cống hiến của thanh niên Việt Nam trong cuộc cách mạng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, tiếp tục chú trọng triển khai hiệu quả 3 phong trào đồng hành cùng thanh niên trong học tập ngoại ngữ, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Thanh niên Việt Nam tập trung thực hiện "Ba tiên phong:" Tiên phong về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiên phong trong dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới;

Đồng thời chú trọng thực hiện "Sáu trọng tâm:" Trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy; trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng; trọng tâm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân; trọng tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế; trọng tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "5 chủ động" trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chủ động đóng góp ý kiến, tham gia hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp; chủ động trong quản trị thông minh và tối ưu hóa hiệu quả công việc; chủ động trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động trong giao lưu, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ có 3 yêu cầu "đặt hàng" đối với Thanh niên Việt Nam: Thanh niên Việt Nam đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã tiên phong rồi phải tiên phong hơn nữa trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thanh niên Việt Nam phải hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng bằng những sản phẩm, công trình cụ thể, hiệu quả trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi phải tận dụng tốt mọi cơ hội, phản ứng chính sách phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.

Thanh niên Việt Nam phải phát huy tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản"; phải có tư tưởng "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể;" giữ vững "Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn," nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm; nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình để không ngừng cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước./.

