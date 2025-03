Thanh niên với “3 tiên phong,” “6 trọng tâm” cùng đất nước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024" với chủ đề “Sứ mệnh vinh quang” tối 23/3/2025 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị năm 2025 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và có các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát huy hơn nữa vai trò và sự đóng góp, cống hiến của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung vào "Ba tiên phong" là: Tiên phong về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Tiên phong trong dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới là và "Sáu trọng tâm": Trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy; Trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng; Trọng tâm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân; Trọng tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế và Trọng tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội./.