Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 80 năm ngày Nam Bộ kháng chiến

Ngày 23/9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2025).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tham dự sự kiện.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến là dịp phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” tôn vinh những giá trị lịch sử, đồng thời tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; ý chí, tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của quân và dân Nam Bộ.

Đặc biệt, hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thành phố; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đấu tranh hiệu quả trước những luận điệu sai trái, phá hoại của các thế lực thù địch hòng phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta đã giành được.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Theo ông Võ Văn Minh, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm, đồng lòng cùng cả nước tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển Thành phố xứng đáng là Thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay những người tham gia kháng chiến ngày xưa tuy đã nghỉ hưu, nhiều người ngoài 80, 90 tuổi nhưng vẫn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam Bộ kháng chiến, đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường “không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.”

Theo ông Dương Quan Hà, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến lấy ngày 23/9 làm ngày truyền thống để ôn lại và gìn giữ ký ức lịch sử. Gần 40 năm qua, các hội viên luôn nhắc nhau rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn hình ảnh cao đẹp của người tham gia kháng chiến, tích cực tham gia phong trào tại địa phương, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền cơ sở.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức. Thay mặt tuổi trẻ Thành phố, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng 80 năm đã trôi qua nhưng hào khí Nam Bộ kháng chiến vẫn vang vọng, mãi là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay.

Nhớ về ngày Nam Bộ kháng chiến, tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất, phát huy hào khí Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc,” tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đưa non sông Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong mỏi.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Dịp này, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm “Nam Bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam” với 100 hình ảnh, tư liệu, tái hiện khí thế hào hùng của quân dân Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Trên tuyến đường Đồng Khởi, Ban Tổ chức giới thiệu hai triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh siêu đô thị vươn tầm quốc tế” và “Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả,” phản ánh hành trình phát triển, cải cách hành chính và chuyển đổi số của Thành phố./.

