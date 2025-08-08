Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện tàu cá tàng trữ chất độc xyanua

Đồn Biên phòng Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao vụ việc tàng trữ chất độc xyanua trên một tàu cá cho Công an Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 29/6/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực vịnh Bến Đầm (Côn Đảo), Tổ công tác Đồn Biên phòng Côn Đảo đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu cá mang số hiệu BV 08915 TS do ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1974, trú khu 10, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên tàu có tàng trữ nhiều loại ngư cụ nghi dùng để khai thác hải sản trái phép, bao gồm 3 chai nhựa bên trong chứa dung dịch màu đen nghi là chất độc; 2 cuộn dây điện dài khoảng 100 m/cuộn được nối liền bằng băng keo; 5 khẩu súng bắn điện, bên ngoài được quấn bằng băng keo màu đen.

Đơn vị đã gửi mẫu dung dịch nghi vấn đến Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh để giám định.

Ngày 4/8/2025, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã nhận được kết luận giám định số 446/KL-KTHS xác định, chất lỏng bên trong 3 chai nhựa là chất độc xyanua, thuộc nhóm 6.1 (nằm trong danh mục hóa chất độc hại theo Nghị định số 34/2024/NĐ-CP, ngày 31/3/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa).

Hành vi của ông Nguyễn Văn Thắng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ chất độc trái phép," theo Điều 311, Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cơ sở kết luận giám định và hồ sơ ban đầu, ngày 6/8/2025, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã tổ chức cuộc họp với lực lượng chức năng, thống nhất chuyển vụ việc sang Công an Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

