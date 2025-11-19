Thị trường tiền điện tử “bốc hơi” hơn 1.000 tỷ USD chỉ trong 6 tuần

Hơn 1.000 tỷ USD đã bốc hơi khỏi giá trị thị trường tiền điện tử trong sáu tuần qua, giữa lúc những lo ngại về “bong bóng” công nghệ trên thị trường chứng khoán vẫn gia tăng.

Theo công ty dữ liệu CoinGecko, giá trị của thị trường tiền điện tử toàn cầu đã giảm 25% so với mức đỉnh ghi nhận hồi đầu tháng 10. Trong cùng kỳ, bitcoin đã giảm 27% xuống còn 91.212 USD đổi 1 bitcoin, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang lo lắng khi nỗi sợ hãi về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán ngày càng tăng.

Ngay cả người đứng đầu công ty mẹ của Google, Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai của Alphabet cũng cảnh báo rằng "không một công ty nào" sẽ miễn nhiễm nếu bong bóng này vỡ.

Phát biểu tại một sự kiện tài chính của Bloomberg ngày 18/11, Phó Chủ tịch ngân hàng đầu tư JP Morgan Chase, ông Daniel Pinto cho rằng các mức định giá quá cao cho nhóm cổ phiếu công nghệ tập trung vào AI cần được đánh giá lại.

Ông nhận định rằng có thể nhóm này sẽ trải qua một giai đoạn điều chỉnh định giá. Và chính điều đó cũng sẽ tạo ra một sự điều chỉnh trong phần còn lại của chỉ số S&P và trong toàn ngành.

CEO của công ty dịch vụ thanh toán Klarna, ông Sebastian Siemiatkowski, cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về “bong bóng AI” trong tuần này, nói rằng số tiền khổng lồ đang được đổ vào cơ sở hạ tầng điện toán khiến ông lo lắng.

Ông nói thêm rằng việc định giá các công ty AI đang tăng lên, bao gồm cả nhà sản xuất chip Nvidia, cũng là một mối lo ngại.

Nvidia đã trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD trong năm nay. Apple và Microsoft sau đó cũng đạt được cột mốc tương tự.

Ông Siemiatkowski bày tỏ sự lo lắng vì số lượng tài sản khổng lồ đang được các quỹ chỉ số tự động phân bổ vào xu hướng này mà không có sự suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.

Một bong bóng AI hiện được xem là một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất trên thị trường chứng khoán, khi cuộc khảo sát do ngân hàng Bank of America thực hiện cho thấy 45% các nhà quản lý quỹ tin rằng đây là rủi ro lớn nhất./.

Nhóm đứng sau đồng tiền điện tử của Đệ nhất phu nhân Mỹ dính cáo buộc gian lận Các bị đơn được cho là cố ra mắt đồng tiền $MELANIA đúng ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump, bất chấp việc biết giá trị đồng tiền số này sẽ sụt giảm nghiêm trọng.