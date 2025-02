Thị trường tiền tệ chuẩn bị cho biến động mạnh trước rủi ro thuế quan Mỹ

Thị trường tiền tệ toàn cầu đang chuẩn bị cho khả năng biến động gia tăng dựa trên tín hiệu từ thị trường quyền chọn ngoại hối, với đồng CAD của Canada là trọng tâm chú ý khi thời hạn áp thuế của Mỹ đối với hai đối tác thương mại hàng đầu là Mexico và Canada sắp đến.

Thị trường quyền chọn, nơi các nhà đầu tư và công ty thường sử dụng để phòng ngừa rủi ro, đang cho thấy tâm lý lo lắng gia tăng trên thị trường tiền tệ giao ngay.

Chỉ trong vài phút sau những bình luận về thuế quan ngày 30/1 của ông Donald Trump, đồng USD đã tăng hơn 1% so với đồng CAD và đạt mức cao gần 5 năm là 1,4596 CAD đổi 1 USD trước khi giảm trở lại.

Trong phiên giao dịch tại thị trường London hôm 31/1 (giờ địa phương), cặp tỷ giá này dao động quanh mức 1,4484 CAD đổi 1 USD.

Đồng peso của Mexico cũng có nhiều biến động. Sau khi suy yếu hơn 1% so với đồng bạc xanh vào ngày 30/1, đồng tiền này được giao dịch ở mức khoảng 20,68 peso đổi 1 USD trong ngày 31/1.

Hôm 30/1, Tổng thống Trump tái khẳng định sẽ áp thuế và tuyên bố việc nhập khẩu dầu "có thể hoặc không" bị loại trừ.

Tổng thống Donald Trump đã đặt ra thời hạn ngày 1/2 để áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada trong nỗ lực buộc hai nước này ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và fentanyl (một loại thuốc giảm đau) xâm nhập vào Mỹ.

Biến động dự kiến của đồng CAD trong tuần qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Đối với đồng peso Mexico, mức độ biến động này đang ở mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử Mỹ tháng 11/2024.

Biến động dự kiến ở mức cao cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho tình huống biến động mạnh của một cặp tiền tệ, nhưng chưa xác định rõ chiều hướng.

Ông Sagar Sambrani, một nhà giao dịch quyền chọn ngoại hối cấp cao tại ngân hàng đầu tư Nomura cho biết nhu cầu đối với các quyền chọn biến động của cặp USD/CAD là rất lớn.

Theo ông, cặp USD/CAD và USD/peso đang là tâm điểm thảo luận do nguy cơ áp thuế trong ngắn hạn từ Tổng thống Trump vẫn treo lơ lửng trên cả hai quốc gia.

Ông cho hay kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, biến động dự kiến tương lai của hầu hết các cặp tiền tệ khác đã giảm đáng kể. Nhưng cả hai cặp USD/CAD và USD/peso đều có mức biến động theo tháng rất cao trong vòng hai tháng qua.

Chiến lược gia tiền tệ Francesco Pesole của ngân hàng ING cho biết các nhà giao dịch sẽ coi tình hình Mỹ-Canada-Mexico là chuẩn mực cho chính sách thương mại của ông Trump trong thời gian tới.

Ông nói thêm rằng nếu Tổng thống Trump không thực hiện lời đe dọa của mình vào ngày 1/2, thị trường sẽ thấy đồng USD mất giá không chỉ so với đồng CAD và đồng peso mà còn so với các đồng tiền khác đang mang rủi ro thuế quan như euro, AUD của Australia và NZD của New Zealand./.

