Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung tính đến sáng 5/11/2025

Tính đến sáng 5/11/2025, mưa lũ tại miền Trung đã làm 47 người chết, 8 người mất tích, 130 người bị thương; 108 căn nhà bị sập, cuốn trôi, 694 căn nhà bị hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng, tính đến sáng 5/11/2025, mưa lũ đã làm 47 người chết, 8 người mất tích, 130 người bị thương; 108 căn nhà bị sập, cuốn trôi, 694 căn nhà bị hư hỏng, 44.258 căn nhà bị ngập; 11.323ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 152.186 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, hiện còn 51 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 37 vị trí quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý ; 14 vị trí do địa phương quản lý; 1.212.649m3 đất, đá bị sạt lở.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.