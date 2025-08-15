Thời tiết đêm 15/8: Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15-18/8, các hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xuất hiện trên biển và đất liền.

Lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã xuất hiện vùng áp trên khu vực giữa Biển Đông. Lúc 13 giờ, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 13,5-14,5 độ vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ kinh Đông. Ở trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, đêm 15 và ngày 16/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Khu vực giữa Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, đêm 15 và ngày 16/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 16 và ngày 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3,5m, biển động.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3,5m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Mưa rất lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ chiều tối 15/8 đến ngày 17/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày 17/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/8, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Khu vực phía Đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 15/8, các tỉnh Bắc Bộ, Quảng Trị và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm, riêng tỉnh Quảng Trị và Gia Lai phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Nậm Tăm; Bản Bo, Bình Lư, Bum Nưa, Hua Bum, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Tè, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, PaỦ, Pắc Ta, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Thu Lũm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Mường Pồn, Na Sang; Mường Mùn, Mường Phăng, Nà Tấu, Mường Lay, Pú Nhung, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên); Bắc Yên, Chiềng Khương, Co Mạ, Long Hẹ, Mường Chiên, Mường É, Nậm Lầu, Phiêng Pằn (tỉnh Sơn La); Bắc Yên, Chiềng Khương, Co Mạ, Long Hẹ, Mường Chiên, Mường É, Nậm Lầu, Phiêng Pằn (tỉnh Lào Cai); Thượng Lâm; Bình An, Hàm Yên, Hồng Thái, Lâm Bình, Minh Quang, Nà Hang, Thái Sơn, Trung Hà, Yên Phú (tỉnh Tuyên Quang); Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Cường Lợi, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, La Hiên, Nà Phặc, Na Rì, Nghinh Tường, Bá Xuyên, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phúc Thuận, Quyết Thắng, Tích Lương, Phú Bình, Phúc Lộc, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Trại Cau, Văn Hán, Văn Lăng, Võ Nhai, Xuân Dương, Yên Bình (tỉnh Thái Nguyên).

Bế Văn Đàn, Cần Yên, Đông Khê, Đức Long, Hà Quảng, Minh Tâm, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Xuân Trường (tỉnh Cao Bằng); Bắc Sơn, Bình Gia, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hồng Phong, Hữu Lũng, Na Sầm, Nhất Hòa, Quốc Khánh, Tân Thành, Tân Văn, Thiện Thuật, Tri Lễ, Văn Lãng, Vũ Lăng (tỉnh Lạng Sơn); Đặc khu Vân Đồn, Điền Xá, Cao Xanh, Đông Mai; Đặc khu Cô Tô, Lục Hồn, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hoành Bồ, Hồng Gai, Mông Dương, Quang Hanh, Tuần Châu, Uông Bí, Vàng Danh, Việt Hưng, Yên Tử, Quảng Hà, Quảng La, Thống Nhất (tỉnh Quảng Ninh); Dân Hóa, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Kim Ngân, La Lay, Quảng Trị, Tân Thành, Trường Sơn, Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị); An Toàn; Ayun, Canh Liên, Canh Vinh, Đak Pơ, Đak Rong, Hra, Kim Sơn, Krong, Lơ Pang, Sơn Lang, Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Một khu vực bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 21 giờ ngày 14/8 đến 15 giờ ngày 15/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Phong Cốc (Quảng Ninh) 168,6mm; Khuôn Hà (Tuyên Quang) 118,8mm; Bình Gia (Lạng Sơn) 114,6mm; Mường Mươn (Điên Biên) 105,8mm; Yên Hân (Thái Nguyên) 99mm; Chấn Thịnh (Lào Cai) 97,4mm; Đức Long (Cao Bằng) 86,4mm...

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 15/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Quảng Trị và Gia Lai đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Nậm Lầu (Sơn La) 49,4mm; A Bung (Quảng Trị) 59,8mm; Hồ C-TĐ Vĩnh Sơn (Gia Lai) 43,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực đêm 15/8, ngày 16/8

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

