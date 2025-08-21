Thời tiết ngày 21/8: Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất nhiều khu vực

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 21/8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong 3 giờ (từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 21/8), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Đập đầu mối- Suối Hành 76,8mm, Măng Hạnh 67,8mm...

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Khánh Hòa, đặc biệt tại các xã/phường: Ba Ngòi; Bác Ái Đông, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Đông Khánh Sơn, Tây Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Trên biển, ngày và đêm 21/8, tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao từ 1-2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể ở các khu vực

Tây Bắc Bộ ban ngày có mưa rào và dông rải rác. Chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu vực Điện Biên và Lai Châu từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ban ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Nam). Ban đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội có lúc có mưa rào và dông; ban ngày trời nắng gián đoạn. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C./.

