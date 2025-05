Thời tiết ngày 31/5: Ngày nắng, mưa và dông vẫn diễn ra tại nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/5 có mưa dông trên vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa).

Gió mạnh tại vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-3m; biển động.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền do lốc xoáy, gió giật mạnh.

Bản tin dự báo thời tiết trên đất liền ngày và đêm 31/5 cho thấy mưa và dông vẫn diễn ra tại nhiều khu vực.

Thủ đô Hà Nội

- Nhiệt độ dao động từ 26-28 độ C vào ban đêm và 33-35 độ C vào ban ngày, có nơi có thể vượt 35 độ C.

- Trời có mây, ban ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi vượt 35 độ C.

- Ban ngày trời có mây và nắng, một số nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật trong cơn dông.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nơi thấp nhất dưới 25 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Trời nhiều mây, ngày có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiệt độ ban đêm từ 27-30 độ C, ban ngày từ 34-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C.

- Trời có mây, ban ngày nắng nóng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất 33-36 độ C; khu vực phía Bắc có nơi nắng nóng trên 36 độ C.

- Ban ngày có nắng, có nơi xảy ra nắng nóng, riêng phía Bắc nắng nóng rõ rệt; chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

- Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác, một số nơi có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Lốc xoáy, sét, mưa đá và gió mạnh có thể xảy ra trong mưa dông.

Khu vực Nam Bộ

- Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 31-34 độ C, ban đêm từ 23-26 độ C.

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông./.

