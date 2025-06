Thời tiết ngày 8/6: Nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi trên cả nước

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 8/6, nắng nóng diện rộng ở nhiều khu vực, đặc biệt là miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng 37-38 độ C. Bên cạnh đó, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, đặc biệt là ở khu vực miền núi và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Ngày 8/6, Bắc Bộ (ngoại trừ khu Đông Bắc) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55- 60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, sáng sớm 8/6, ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Chiều tối và đêm ngày 8/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Chiều tối và tối 8/6, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; đặc biệt nguy cơ xảy ra tại các huyện -Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, thành phố Sơn La (Sơn La); Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quảng Bình, thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang).

Trên biển, ngày và đêm 8/6, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m. Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Hà Nội trời nắng nóng vào ban ngày, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 26-28 độ C về đêm và sáng sớm, cao nhất trong ngày từ 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ban ngày có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nắng nóng, riêng khu Đông Bắc có nơi nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng khu Đông Bắc từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Người đàn ông nguy kịch vì sốc nhiệt do làm việc ngoài trời nắng nóng Bệnh nhân T.V.T. làm nghề thợ xây. Sau nhiều giờ làm việc liên tục dưới nắng, anh T. bắt đầu thấy mệt, thẫn thờ, không giao tiếp, sau đó co giật, rối loạn ý thức và không kiểm soát được hành vi.