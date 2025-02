Thông cáo báo chí số 01, Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An biểu dương 4 đồng chí Phó Trưởng Công an huyện đã xung phong, tình nguyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy Công an xã.