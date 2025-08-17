Thông điệp hoạt động diễu binh diễu hành dịp 2/9

Hoạt động diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 muốn gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế bốn thông điệp.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 diễn ra chiều 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết: Việc tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày mùng 2/9 tới đây.

