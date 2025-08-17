Multimedia

Infographics

Thông điệp hoạt động diễu binh diễu hành dịp 2/9

Hoạt động diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 muốn gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế bốn thông điệp.

info-dieu-binh.jpg

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 diễn ra chiều 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết: Việc tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày mùng 2/9 tới đây.

Hoạt động diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 muốn gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế bốn thông điệp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc khánh mùng 2/9 #diễu binh #diễu hành TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Khối nghi trượng mở đầu màn diễu hành, tiếp đó là diễu binh của các khối đi bộ gồm quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an, rồi đến khối xe pháo quân sự, lực lượng vũ trang trên biển.

Tin cùng chuyên mục

Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025

Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025

Bảy tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm 2024.

Cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online”

Cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online”

Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, tống tiền rất tinh vi, được gọi là “bắt cóc online,” đây là hình thức lừa đảo kết hợp công nghệ với việc thao túng tâm lý nạn nhân.