Thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ khóa XVI

Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ khóa XVI được thông qua với 495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Như vậy, theo Nghị quyết được thông qua, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức./.

