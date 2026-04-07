Đại biểu Quốc hội: nhất thể hoá đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn rất mới

Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026- 2031 đối với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus bên lề Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) nhấn mạnh việc nhất thể hoá hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, cũng như đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng đối với mọi mặt phát triển kinh tế-xã hội và bộ máy chính trị nói chung; đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.

- Thưa đại biểu, hôm nay có thể nói là “một ngày lịch sử” khi nhất thể hoá chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Vậy qua nghiên cứu, thời gian theo dõi hành động từ thực tiễn, đại biểu thấy việc Tổng Bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch nước, có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển trong thời gian tới?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi cho rằng việc nhất thể hoá lần này đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong một giai đoạn rất mới.

Trước tiên là việc chúng ta đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, nhất quán, hiệu quả cao của Đảng trong tất cả mọi công việc.

Thứ hai, với việc tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán, mọi quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được Quốc hội thể hóa kịp thời, nhanh chóng; được Chính phủ thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn mà thế giới có nhiều biến đổi và tình hình trong nước cũng có sự biến động rất lớn. Bởi vì Việt Nam có nền kinh tế rất “mở” và là quốc gia có nhiều mối quan hệ ngoại giao, cũng như quan hệ kinh tế với nhiều nước trên thế giới, nhất là với các nền kinh tế lớn của thế giới, nên bất kỳ sự biến động nào của kinh tế thế giới cũng có tác động đến Việt Nam.

Vì vậy trong thời kỳ mới, theo tôi, yêu cầu đặt ra là cần phải hành động quyết liệt, hiệu quả và nhanh chóng hơn. Do đó, tôi cho rằng việc nhất thể hoá hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, cũng như đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng đối với mọi mặt phát triển kinh tế xã hội và bộ máy chính trị nói chung.

- Trong bài phát biểu nhậm chức sáng nay, 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc” và đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Đại biểu đánh giá thế nào về phát biểu này?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Có thể nói trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sáng nay - khi nhấn mạnh tư tưởng “Dân là gốc” và tất cả mọi hành động của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đều hướng tới lợi ích cao nhất của Nhân dân. Đây cũng là tư tưởng xuyên suốt trong cả chiều dài lịch sử Việt Nam đối với các bậc lãnh đạo lỗi lạc.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Thực tiễn, chúng ta thấy tư tưởng lấy dân làm gốc, lấy dân làm trung tâm, nằm trong quan điểm trị quốc xuyên qua các thời kỳ lịch sử. Và, cho đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm sâu sắc hơn vấn đề này. Trong đó, trong giai đoạn này, với bộ máy Chính phủ mới, Quốc hội mới với bộ máy mới, chúng ta phải không để đất nước mất cơ hội phát triển, không để cho người dân phải chịu thiệt thòi.

Chính điều đó là phương châm hành động cao nhất của Chính phủ và Quốc hội. Đây cũng là mong mỏi lớn nhất của người dân trên cả nước. Tôi nghĩ rằng tư tưởng sắc bén đó là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ mới hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn, vì lợi ích cao nhất của Nhân dân, cũng là lợi ích của cả dân tộc.

- Một trong những nội dung quan trọng tiếp theo là kiện toàn bộ máy của Quốc hội, Chính phủ. Vậy đại biểu kỳ vọng gì vào bộ máy mới trong việc đưa đất nước phát triển theo mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong 5 năm tới?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Không chỉ riêng tôi, mà toàn thể các đại biểu Quốc hội, cũng như toàn thể cử tri và nhân dân trên cả nước, qua theo dõi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, đều kỳ vọng rất lớn về bộ máy của Quốc hội và bộ máy của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Kỳ vọng lớn nhất của người dân, đó là bầu ra được bộ máy của Chính phủ, của Quốc hội, không những đủ về số lượng, thu gọn về tổ chức bộ máy, mà còn đảm bảo đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới - đòi hỏi nhiều quyết sách mới với bối cảnh tình hình thế giới và bối cảnh trong nước còn nhiều khó khăn.

Đối với các đại biểu Quốc hội, cũng như cử tri, nhân dân cả nước, kỳ vọng Quốc hội hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, “thước đo” hoạt động của Quốc hội thể hiện qua việc chất lượng xây dựng chính sách, cũng như hiệu quả giám sát tối cao.

Một điều quan trọng nữa, là người dân và cử tri kỳ vọng và mong muốn sự phản ứng chính sách của Quốc hội ngày một nhanh chóng trong công tác xây dựng luật pháp. Việc xây dựng luật không những đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống, mà còn phải có giá trị sử dụng lâu dài và công tác lập pháp phải đi trước một bước, góp phần kiến tạo đất nước, chứ không phải đơn giản lập pháp là để quản lý những gì đã có.

Thứ hai, đối với Chính phủ, người dân và cử tri cả nước kỳ vọng bộ máy Chính phủ mới được tinh gọn sẽ hoạt động ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả và quyết liệt hơn nữa, qua đó góp phần đưa cuộc sống của Nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc như mong mỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói trong bài phát biểu nhậm chức. Đó là không thể để đất nước tụt hậu, cũng như không thể nhân dân mất cơ hội.

Tất cả những điều trên, tôi cho rằng là mục tiêu cao nhất, tôn chỉ cao nhất trong một Chính phủ hành động, Quốc hội hành động, cũng là mong muốn, kỳ vọng lớn nhất của cử tri và nhân dân trên cả nước.

