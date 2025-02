Thủ tướng dự khởi công cao tốc TP Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành

Sáng 1/2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức.

Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương có chiều dài hơn 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h. Đây là cao tốc đầu tiên kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, Bình Phước và tiếp tục liên thông với cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành để kết nối lên Tây Nguyên.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m. Tổng mức đầu tư hơn 8.833 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công-tư (PPP). Thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC), Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước (BCMC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Liên danh nhà đầu tư dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành là sự kết hợp giữa các đơn vị trong hệ sinh thái Becamex-doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Bình Dương và Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư-tổng thầu thi công-quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông.

Tỉnh Bình Dương cam kết tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, phát huy lợi thế, tận dụng cơ hội để phát triển mạnh mẽ, bền vững, đưa tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem bản đồ hướng tuyến dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành kết nối từ đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Nam Bộ, mở rộng không gian đô thị và công nghiệp.

Khi tuyến cao tốc Chơn Thành-Gia Nghĩa hoàn thành, sẽ tiếp tục kết nối với khu vực Tây Nguyên, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh. Dự án cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu 5.000km đường cao tốc mà Đảng và Chính phủ đã đặt ra trong giai đoạn 2021-2030.

Chứng kiến trao các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành và trao quà tri ân người dân đã nhường đất cho dự án, phát biểu tại sự kiện khởi đầu năm mới Ất Tỵ, chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 với kết quả vượt bậc, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, cả 15/15 chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt, trong bối cảnh cả thế giới có nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều nhiệm vụ quan trọng: tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 8%, phấn đấu để thời gian tới tăng trưởng 2 con số; rà soát, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương phát huy truyền thống, tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi mới, là tỉnh kiểu mẫu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Trong đó, Bình Dương phải tiên phong cùng cả nước phải tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thực hiện 3 đột phá chiến lược và hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nhất là tiên phong trong phát triển hạ tầng kết nối, thu hút đầu tư chất lượng cao.

Nhắc lại những trăn trở trước đây và ý nghĩa quan trọng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải bắt tay ngay triển khai xây dựng 3km cao tốc trên địa bàn và tỉnh Bình Phước phải triển khai với 7km trên địa bàn để cùng với đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành sẽ thông suốt kết nối với hệ thống giao thông, kết nối Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và cả nước.

“Các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm, thực hiện bằng được, bằng mệnh lệnh của trái tim để tri ân những người đã hy sinh xương máu cho mảnh đất này, trên tinh thần không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm,” Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hoan nghênh Becamex và Tập đoàn Đèo Cả đã đầu tư dự án, để công trình được hoàn thành đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng và đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật với mục tiêu hoàn thành dự án, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tập trung quyết liệt chỉ đạo nhà đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời phải huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công một cách nhanh nhất có thể; tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan bám sát dự án, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu, kiên quyết không “lòng vòng, lo vo.”

Đặc biệt, các địa phương phải chủ động, tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới, sinh kế mới ít nhất bằng và tốt hơn nơi cũ.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, giám sát, với trách nhiệm cao nhất, bám sát mục tiêu, yêu cầu, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện đầy đủ, đúng thủ tục, quy trình thi công; bảo đảm đúng chất lượng, đúng quy định, đúng tiến độ, không xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giảm thiểu các tác động đến môi trường và đời sống người dân.

Các đơn vị phải làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua dông bão,” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” thi công “3 ca 4 kíp,” làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để công trình hoàn thành đúng tiến độ, “tất cả vì nhân dân, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước.”

Cùng với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, để mở rộng kết nối các vùng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước, nhất là kết nối các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu…, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành các thủ tục, điều kiện để triển khai ngay đường cao tốc chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền; thúc đẩy đầu tư các tuyến vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến tàu điện ngầm nối Thành phố Hồ Chí Minh-Bình Dương…

Hoan nghênh và biểu dương tỉnh Bình Dương trao quyết định đầu tư xây dựng 7 dự án nhà ở xã hội, với tổng số vốn gần 8.500 tỷ đồng, dự kiến đem đến 9.200 căn hộ là mái ấm cho người lao động, người dân có thu nhập thấp và trao giấy phép đầu tư 8 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ USD, nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố học tập tỉnh Bình Dương phát triển mạnh nhà ở xã hội, đồng thời hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng, văn minh, an sinh xã hội, môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần; để mọi người, mọi nhà không còn khó khăn về nhà ở sau 80 năm đất nước độc lập, tự do; cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no./.

