Thủ tướng: Hải Phòng phải làm rõ nội hàm để hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội

Sáng 27/9, tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương.

Dự Đại hội có 445 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 243.000 đảng viên, thuộc 118 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thành phố Hải Phòng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xây dựng Hải Phòng thành thành phố đáng sống tầm cỡ khu vực

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I có chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội”; có nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đánh giá trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, đạt thành tựu toàn diện, trên tất cả các mặt. Trong đó, thành phố Hải Phòng (cũ) có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; tỉnh Hải Dương (cũ) có 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ. Trong đó, Hải Phòng đã quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, thông suốt, dần đi vào nề nếp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

Đặc biệt, Hải Phòng chủ động triển khai xây dựng Đề án xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thành phố Hải Phòng (cũ) cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11,39%, duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng liên tục 4 năm liên tiếp vượt mốc 100 ngàn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Dương (cũ) đạt 9,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư và có bước phát triển mạnh mẽ, với nhiều công trình giao thông đường bộ kết nối liên vùng, cảng biển, đường thủy, hàng không. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm ước đạt 20,2 tỷ USD, gấp 1,89 lần giai đoạn 2016-2020. Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam, dự kiến hoàn thành xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới trong năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được bảo đảm với nhiều cơ chế, chính sách riêng, có tính đột phá. Thành phố Hải Phòng (cũ) không còn hộ nghèo từ năm 2024.

Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà và quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO chính thức được công nhận Di sản Thế giới.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; thành phố tập trung xây dựng "thành phố không ma túy" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh, thiết thực và hiệu quả, với hoạt động giao thương với trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; có quan hệ hợp tác hữu nghị với 31 địa phương nước ngoài.

Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ biển.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng-an ninh-trật tự an toàn xã hội vững chắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ thành phố phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; đến hết năm 2027, 100% chính quyền xã, phường, đặc khu được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn “Công sở thân thiện.”

Tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 245.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 đạt 2,4 triệu tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đến năm 2030 đạt 75 tỷ USD trở lên.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố thực hiện 5 đột phá chiến lược: Chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, đặc biệt là Khu thương mại tự do thế hệ mới; hoàn thiện hệ thống quy hoạch toàn thành phố; xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm khu vực, quốc tế; đầu tư cho giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành mũi nhọn…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng, quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng nhấn mạnh Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội được xây dựng nghiêm túc, công phu, khoa học, bài bản, sát thực tiễn, tích hợp đầy đủ các yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và có Chương trình hành động để thực hiện ngay sau Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, nhưng với ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Điểm lại kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…của Thành phố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Đoàn kết-Giàu mạnh-Hiện đại-Phồn vinh-Văn minh-Hạnh phúc

Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ 2 băn khoăn, trăn trở lớn. Trong đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đột phá; năng lực quản trị, điều hành của chính quyền cơ sở có nơi còn hạn chế. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách là phải làm gì để chuyển trạng thái nhanh, hiệu quả từ chính quyền thụ động giải quyết thủ tục hành chính sang chính quyền chủ động kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả?

Cùng với đó, cần có cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá gì để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, biến tiềm năng thành tiềm lực, nguồn lực, nội lực bền vững thúc đẩy phát triển Thành phố nhanh và bền vững, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc?

Cho rằng thời gian tới, trong bối cảnh chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, vấn đề đặt ra đối với Hải Phòng là phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đại hội phải xác định rõ mục tiêu Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức - “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh 3 vấn đề cốt lõi trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thời gian tới của thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, thành phố Hải Phòng phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và làm sống động mạnh mẽ 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ là quan trọng nhất trong mọi hoạt động của Đảng.

Đồng thời, đặc biệt chú trọng làm sáng tỏ ý nghĩa to lớn của 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó cần đặc biệt lưu ý việc kết hợp nhuần nhuyễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả 5 phương thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Chỉ rõ về phát triển kinh tế-xã hội, Hải Phòng phải tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và các quyết sách của Bộ Chính trị tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực then chốt, Thủ tướng nhấn mạnh 3 trọng tâm lớn. Trong đó, thành phố phải làm rõ nội hàm để xây dựng, hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa để thực hiện thành công tại thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; phát triển nhanh, xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân năm sau cao hơn năm trước-năm sau đột phá hơn năm trước; đồng thời bảo đảm vững chắc “an ninh, an toàn, an dân.”

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa với tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; quán triệt, thực hiện hiệu quả nguyên tắc văn hóa mang tính khoa học, dân tộc và đại chúng; phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí để nhân dân được thực sự thụ hưởng thành tựu phát triển văn hóa của dân tộc.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phải có 3 chủ động: chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc để giữ vững ổn định chính trị cho phát triển nhanh, xanh, bền vững và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân; chủ động phòng thủ chiến lược linh hoạt, hiệu quả bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia dựa trên nền tảng công nghệ cao và nghệ thuật chiến tranh nhân dân; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả với tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng ta; giữ nước từ sớm, từ xa, “giữ nước từ khi nước chưa nguy.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, phát huy truyền thống của thành phố Cảng anh hùng và những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo bước phát triển mới, đột phá, phát triển nhanh hơn, chắc chắn và bền vững hơn, xây dựng Hải Phòng theo phương châm 12 chữ: “Đoàn kết-Giàu mạnh-Hiện đại-Phồn vinh-Văn minh-Hạnh phúc,” sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa-Hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm-không bàn lùi.”

Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng gồm 78 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 20 đồng chí; đồng chí Lê Tiến Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy; các Phó Bí thư Thành ủy gồm các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Văn Hiệu, Lê Ngọc Châu, Phạm Văn Lập.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ thành phố Hải Phòng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

