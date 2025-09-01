Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025

Hội nghị thượng đỉnh SCO: Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, mặc dù nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song hiện nay thế giới đang đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng.
Tối 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thành phố Thiên Tân, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.
80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Bí thư Đặng Xuân Phong chia sẻ định hướng phát triển của Phú Thọ đến 2030 và tầm nhìn 2045, hướng tới trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch quốc gia.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chủ tịch nước Lương Cường và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị, tình cảm thân thiết giữa hai Đảng, hai nước đang ngày càng được củng cố và tăng cường.
Tối 1/9/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Ông Pedro Oliveira đánh giá cao ý nghĩa của việc Việt Nam giành được độc lập năm 1945 đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á cũng như ở khu vực Mỹ La-tinh.
Tổng Bí thư bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng, bạn bè quốc tế đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước khẳng định với ý chí, khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Học giả Argentina khen ngợi Việt Nam đã đạt thành tựu lớn về phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống dân, đổi mới mang lại kết quả ấn tượng.
Bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, ông Boviengkham Vongdara nhấn mạnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.
Sau một thập kỷ, lực lượng của Bộ đội Hóa học mới có dịp trở lại Quảng trường Ba Đình trong đội hình diễu binh - nơi hội tụ tinh thần dân tộc, ý chí cách mạng và niềm tự hào của toàn quân, toàn dân.
Kỷ niệm 80 năm xây dựng, phát triển và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào với những thành tựu lớn và truyền thống đoàn kết vượt thời gian.
Sau hơn 21 năm thành lập, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, nhìn lại chặng đường đã qua, Lai Châu đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực.
Chiều 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 31/8 và 1/9, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức sự kiện đặc biệt “Hành trình tự hào - Gửi cả niềm tin” tại Bưu điện Hà Nội.
Chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +).
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith, thúc đẩy hợp tác và phát huy quan hệ song phương Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.
Chiều 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chiều 1/9, Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.
Khách tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước được chiêm ngưỡng vũ khí hiện đại, check-in cột mốc Trường Sa, trải nghiệm VR Đường Trường Sơn và phòng tập bắn súng ảo.
Việt Nam trước sau như một đặc biệt coi trọng quan hệ với Cuba, không ngừng củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko nhất trí đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước.
Chiều 1/9, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đánh giá cao vị thế cầm quyền và tham chính của FA Uruguay và PCU, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của hai đảng và của Uruguay trong thời gian tới.
Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ôn lại lịch sử vẻ vang, tình yêu dành cho Bác Hồ vĩ đại và truyền thống dân tộc anh hùng.
Theo Đại sứ Lê Quang Long, Việt Nam đã đạt được những thành công vô cùng ấn tượng trong quá trình phát triển 80 năm qua và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.
Chiều 1/9, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành TW ĐCS Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Trong hai ngày 31/8 và 1/9, các cơ quan truyền thông chính thống của Trung Quốc đều đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ SCO.