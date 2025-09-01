Chính trị

Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025

Tối 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thành phố Thiên Tân, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

ttxvn-thu-tuong-ket-thuc-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-to-chuc-hop-tac-thuong-hai-sco-2025-3.jpg
Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-ket-thuc-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-to-chuc-hop-tac-thuong-hai-sco-2025-2.jpg
ttxvn-thu-tuong-ket-thuc-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-to-chuc-hop-tac-thuong-hai-sco-2025-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải #Thủ tướng Phạm Minh Chính #SCO 2025 Trung Quốc
